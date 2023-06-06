Глава МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС

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По его словам, сейчас из-за отсутствия запасов воды для охлаждающих бассейнов ЗАЭС работа электростанции может столкнуться с остановкой. Уточняется, что система, которая контролирует отвод тепла на ЗАЭС, может пополняться и водой Каховского водохранилища, и альтернативными источниками.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина выступила с призывом из-за Каховской ГЭС.