Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС

06 июня 2023, 13:58

Фото: Сайт Кремля

Рафаэль Гросси анонсировал свой визит на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вскоре посетит украинскую Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сейчас из-за отсутствия запасов воды для охлаждающих бассейнов ЗАЭС работа электростанции может столкнуться с остановкой. Уточняется, что система, которая контролирует отвод тепла на ЗАЭС, может пополняться и водой Каховского водохранилища, и альтернативными источниками.


Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.

Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина выступила с призывом из-за Каховской ГЭС.


#Украина
#ЗАЭС
#МАГАТЭ
#Рафаэль Гросси
Читайте нас в
Звезда группы «Мираж» рассказала про размер своей пенсии
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/mizar_21984

Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Певица рассказала, что она находится на пенсии, но при этом работает, так как, по ее мнению, «прожить на 15 тысяч нереально».

Гулькина отметила, что звание заслуженной артистки могло бы исправить положение, одна певица «ничего ни у кого не просит».

Напомним, певица Наталия Гулькина стала известна в 1980-е годы, как одна из солисток группы «Мираж».

Читайте также:

Мособлдума увеличила ежемесячную компенсацию для пенсионеров до 18 тыс. рублей

Россиян лишат пенсии из-за переезда в другую страну

У следователя СК конфисковали биткоины на миллионы долларов, отложенные на пенсию

#пенсия
#Мираж
#Наталия Гулькина
Читайте нас в
Работа сайта и приложения РЖД возобновилась после хакерской атаки
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Работу сайта и мобильного приложения РЖД восстановили после хакерской атаки.
Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», - сообщили в компании.
 
В РЖД уточнили, что из-за повышенной нагрузки, которую вызвали злоумышленники, сервисы компании работают медленнее, чем обычно.
 
Напомним, днём 5 июля сайт и приложение РЖД оказались атакованы хакерами. Работа сервисов была временно прекращена. Но на билетных кассах на вокзалах и станциях это не отразилось.

Читайте также:

Mash: русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине

Спецслужбы Запада используют в работе украденные хакерами персональные данные россиян

Русские хакеры Killnet заразили вирусом Европейский инвестиционный банк
#РЖД
#хакеры
#сайт
Читайте нас в
Подмосковные хирурги избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях
05 июля 2023, 18:33

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители, сын которых страдал от сильной боли. Диагностика выявила у него врождённый латеральный дискоидный мениск обоих коленных суставов.
 
Это врождённая патология, при которой хрящевая прослойка коленного сустава характеризуется нетипичным строением. Правильный мениск имеет форму полумесяца и служит для амортизации. Дискоидный мениск выглядит, как плоский диск, отличается аномально большим количеством сосудов и увеличенной толщиной. Это повышает склонность к травмам и проявляется щелчками, ограничением движения, болью и отёчностью.
 
Было принято решение о поэтапном хирургическом вмешательстве. Осенью прошлого года врачи провели операцию на одном мениске, а после полного восстановления – на втором.
 
Благодаря артроскопическому оборудованию удалось придать мениску полулунную форму, а для сохранения целостности внутрисуставных структур наложили специальные менисковые швы.
 
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и готовится к реабилитации.
 
Читайте также: 

В Подмосковье открыли школу для больных сахарным диабетом

Подольские врачи восстановили функции кисти 55-летней женщине

Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка


#Минздрав МО
#здравоохранение
#хирурги
#врачи
#ребёнок
#колени
#суставы
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В России ночью проводили учения и отключали интернет
05 июля 2023, 18:25

Фото: Istock/Marina Demidiuk

Российские власти прошлой ночью, с 4 на 5 июля, проводили очередные учения по проверке устойчивости Рунета.
В ночь, с 4 на 5 июля, на территории РФ проводились учения по обеспечению безопасного и устойчивого функционирования интернета, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
 
По словам одного из собеседников РБК, во время учений «выключали международный интернет».
 
Факт проведения учений также подтвердил представитель Роскомнадзора, но деталей не уточнил. Он не стал отвечать на вопрос, какие задачи преследовались во время отключения международного сегмента интернета.
 
Представитель Роскомнадзора только ответил, что «учения прошли успешно», и напомнил, что согласно закону «О суверенном Рунете» учения должны проводиться не реже одного раза в год.

Читайте также: 

Украина заявила о проведении учений на случай ЧП на Запорожской АЭС

Минобороны объявило о старте летно-тактических учений истребителей над Балтикой

Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе
#учения
#интернет
#Россия
Читайте нас в
Во Франции во время беспорядков задержали девятилетнего ребенка
05 июля 2023, 18:22

Фото: iStock/Chalabala

Девятилетнего мальчика задержали во время массовых протестов во Франции, передает BFMTV.
Сообщается, что мальчика арестовали в Рубе в ночь на 2 июля по подозрению в поджоге мусорного бака.

Ребенка передали родителям. Уточняется, что мальчик должен будет явиться в полицию снова для объяснения своего поступка.

Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции.

Читайте также:

Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков

Министерство юстиции Франции рассказало об участвующих в беспорядках

Бабушка убитого подростка в пригороде Парижа призвала прекратить беспорядки

#Франция
#беспорядки
#ребенок
Читайте нас в
В Подмосковье оформить сертификат на материнский капитал стало проще
05 июля 2023, 18:20

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В Подмосковье сократили количество необходимых документов для получения материнского капитала в 8 раз

В Московской области теперь для оформления сертификата на материнский капитал необходимо подготовить всего 1 документ, вместо 8, как было раньше, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Семьи региона, где рожден или усыновлен второй и последующий ребенок, имеют право на региональный маткапитал. Оформить его можно быстро и просто на портале госуслуг Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. С начала 2023 года услугой воспользовались более 3 тыс. раз», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой выдачи регионального маткапитала можно на портале государственных и муниципальных услуг. 

Региональный материнский капитал составляет 100 тысяч рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенку, компенсацию за газификацию, получение ежегодной выплаты.

На региональном портале госуслуг есть возможность выбора реализации средств материнского капитала. 

Читайте также:

Демограф Ракша назвал главные проблемы материнского капитала в России.

Маткапитал в РФ будет увеличиваться в ближайшие несколько лет.

В Госдуме предложено использовать маткапитал в качестве банковского вклада.
#Маткапитал
#материнский капитал
#выплата
#дети
Читайте нас в
Рогов: высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС связаны с саммитом НАТО
05 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что угроза ядерной провокации ВСУ на Запорожской атомной электростанции сохранится как минимум до 11-12 июля, именно в эти дни состоится саммит НАТО.
«Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда в Литве намечен саммит НАТО», - цитирует РИА Новости Рогова.

На саммите планируется обсудить вопрос дальнейшей поддержки украинских властей.

Рогов выразил уверенность в том, что из-за провального контрнаступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский с подачи британских спецслужб может совершить ядерную провокацию на ЗАЭС.

Читайте также:

МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС

В Кремле заявили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Лидеры европейских стран провели консультации с Зеленским по ситуации на ЗАЭС
#ЗАЭС
#Владимир Рогов
#ВСУ
#провокация
Читайте нас в
В киевском суде подсудимый взорвал гранаты и захватил заложника
05 июля 2023, 18:13

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Взрыв прогремел в Шевченковском суде Киева: подсудимый взорвал три гранаты.
Mash пишет, что в Шевченковском суде Киева подсудимый взорвал три гранаты в конвойном помещении и взял конвоира в заложники.
 
Также были слышны звуки перестрелки. Обстоятельства уточняются.

Читайте также:

Москвич взял в заложники родственников и пригрозил им расправой

В Астане освободили заложников из отделения банка

В Санкт-Петербурге девушку взяли в заложники и изнасиловали


#Киев
#суд
#заложники
Читайте нас в
Дерматолог Гаевская: Остановить выпадение волос можно витамотерапией
05 июля 2023, 18:07

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Врач-дерматолог, косметолог Лидия Гаевская заявила, что с выпадением волос можно справиться с помощью витаминотерапией.
При этом, эксперт напомнила, что важно знать причину выпадения волос. Так, волосы могут начать интенсивно выпадать из-за стресса, перенесённых ОРВИ и других заболеваний.

«У кожи и у придатков кожи есть клеточный цикл — три месяца обновления. То есть если волосы выпадают, причина была 3 месяца назад. Возможно, антибиотикотерапия, наркоз, какое-то перенесенное заболевание. После коронавируса до сих пор у людей выпадают волосы достаточно выражено», — отметила в беседе с Pravda.Ru Гаевская.

Кроме этих причин, существуют различного рода хронические заболевания, из-за которых можно наблюдать подобное явление.

По словам эксперта, волосы человека выпадают и по естественным природным причинам: весной и осенью начинается активное выпадение, а после – самостоятельное восстановление.

Читайте также:

Стали известны методы сохранить молодость кожи после 30 лет

Дерматолог Галлямова рассказала, кому нельзя загорать

Стала известна опасность не смытой на ночь декоративной косметики
#волосы
#здоровье
#дерматолог
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников