Глава MI5 заявил о росте числа попыток некоторых стран украсть технологии Запада

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Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредил о росте количества «агрессивных попыток» со стороны недружественных государств украсть передовые технологии на фоне высокой конкуренции в области их разработки. Об этом пишет Telegraph.
Ранее американский сенатор Рик Скотт запросил у ФБР данные о количестве кибератак, проведённых Россией, Китаем и Северной Кореей. Скотт выступил с таким обращением из-за хакерской атаки на больницу Tampa General, которая произошла в мае этого года в штате Флорида.
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Екатерина Коршунова