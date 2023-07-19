Глава MI6 не опроверг причастность Лондона к атаке на Крымском мосту

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Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур не стал опровергать причастность Лондона к теракту на Крымском мосту, добавив, что такое заявление льстит ему. Об этом он сообщил на выступлении в британском посольстве в Праге, которое транслировало европейское издание Politico на своём YouTube-канале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку на Крымский мост. В своём Telegram-канале она написала, что Вашингтон и Лондон руководят террористическим режимом Киева, а он является таковым, поскольку содержит все признаки международной организованной преступной группировки.
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Анастасия Чинкова