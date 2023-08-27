Глава МИД Алейник: заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

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Министр иностранных дел республики Сергей Алейник заявил, что заявка Белоруссии на вступление в БРИКС рассматривается в приоритетном порядке. Об этом Алейник сообщил в эфире канала ОНТ.
«Безусловно, мы рассчитываем на активную работу в рамках БРИКС. Нам есть что предложить. Прежде всего, это устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам», — отметил Алейник.
Напомним, ранее Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации. Алейник добавил, что БРИКС стал самодостаточной международной организацией, способствующей формированию более справедливого мирового порядка.
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