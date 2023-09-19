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Глава МИД Армении заявил, что обсудил с замгенсеком ООН ситуацию в Карабахе

Глава МИД Армении сообщил, что обсудил с Гриффитсом ситуацию в Нагорном Карабахе
19 сентября 2023, 23:31
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян объявил, что он провел беседу с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Он заявил о необходимости неотложных действий со стороны ООН для разрешения конфликта.
В своем сообщении в социальной сети Twitter Мирзоян сообщил об агрессивных действиях Азербайджана против жителей Нагорного Карабаха и подчеркнул, что гражданское население становится мишенью. Он также подчеркнул, что требуются немедленные действия со стороны ООН и ее агентств.

Азербайджанское Министерство обороны объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе с целью восстановления конституционного порядка. В ходе этих действий были заявлены военные объекты Армении как цель, и было объявлено об использовании высокоточного оружия. Министерство иностранных дел Азербайджана признало полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте условием для мира в регионе. В свою очередь, Ереван назвал эти действия агрессией и заявил, что Баку стремится к завершению политики этнической чистки.


Министерство обороны России призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и возобновить переговоры.

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«Ядерный шантаж». В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН
Слуцкий назвал речь Зеленского на ГА ООН ложью для оправдания ядерного шантажа
19 сентября 2023, 23:11

Фото: сайт Кремля

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя выступление Владимира Зеленского перед ООН, заявил в интервью РИА Новости, что президент Украины лжет с целью оправдания своих действий, включая ядерный шантаж и обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
Слуцкий отметил, что Зеленский решил начать свое выступление перед американской аудиторией с антироссийских обвинений, чтобы привлечь новую финансовую и военную поддержку от США. Он подчеркнул, что обвинения в том, будто Украина воюет за европейские ценности и стандарты демократии, являются ложными.

Политик добавил, что Россия не представляет угрозы другим странам и защищает свои национальные интересы и безопасность. Он также отметил, что Россия борется против возрождения нацизма и защищает мир от этой опасности.

Ранее Зеленский обвинил Россию в использовании продовольствия и энергетики как оружия, а также утверждал, что у России нет права на ядерное оружие. Он также утверждал, что происходят «депортации» детей из Донбасса и заявил о попытках шантажа через Запорожскую АЭС. Все эти обвинения были опровергнуты в Москве.

Зеленский также объявил, что представит детали своих предложений по урегулированию на Совете Безопасности ООН и сообщил о подготовке «глобального саммита мира» от Украины.

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Польша перестанет финансировать украинских беженцев в следующем году
19 сентября 2023, 22:51

Фото: iStock/alexis84

В следующем году Польша, возможно, сократит финансирование миллионов украинских беженцев, которые временно проживают в стране. Об этом заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер телеканалу Polsat.
Для украинских беженцев в Польше отменены требования о проживании и предоставление разрешений на работу. Они могут бесплатно обучать своих детей в школах и получать медицинскую помощь. Однако в 2024 году такая поддержка будет отменена.

«Эти правила просто перестанут действовать в следующем году», - заявил Мюллер.
Напомним, накануне Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции.

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#мид
#поддержка
#ес
#киев
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В Ереване заблокировали здание российского посольства
19 сентября 2023, 22:19

Фото: iStock/alexis84

Протестующие в Ереване заблокировали вход в посольство России, в таких условиях нормальную работу вести становится невозможным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Оно (здание российского посольства - ред.) было заблокировано сначала частично, потом полностью — произошло это после распространения соответствующих призывов», — рассказал представитель посольства.

Уточняется, что посольство России блокируют сторонники нынешней армянской власти. При этом её противники штурмуют здание правительства и требуют провести импичмент премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Уточняется, что в МИД Армении направлена нота для принятия мер по восстановлению нормального функционирования дипмиссии.

Ранее начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга заявил, что ВС Азербайджана в ходе проведения операции в Нагорном Карабахе захватили более 60 позиций армянских военных, также уничтожено большое число вооружения.


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#операции
#вооружения
#посольство
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Конфликт на Украине может продлиться еще 6-7 лет
В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться на 6-7 лет
19 сентября 2023, 22:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Страны G7 предполагают, что конфликт на Украине может затянуться еще на шесть-семь лет. Такие данные приводит агентство Блумберг, ссылаясь на высокопоставленного чиновника одной из стран блока.
«США и их союзники в "группе семи" теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование, конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», - говорится в сообщении.

Таким образом, в странах G7 чувствуют необходимость планировать дальнейшую поддержку для Киева на долгосрочные период.

При этом спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.

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#сша
#конфликт
#финансирование
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Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет во второй половине 21 сентября
19 сентября 2023, 21:03

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе намечено на вторую половину дня четверга, 21 сентября. Об этом РИА Новости сообщил источник в ООН.
Ранее сообщалось, что заседание запросила Франция.

Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.

Около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.

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#франция
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#операции
#оон
#армения
#азербайджан
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Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского в ООН
19 сентября 2023, 20:59

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН позором. Об этом пишет РИА Новости.
«В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — цитирует агентство слова Шеремета.

Депутат добавил, что ООН на текущий момент скатилась до уровня скандалов и выяснения финансовых отнона этой площадке захватилина этой площадке захватилишений на межгосударственном уровне. Кроме того, ООН потеряла изначально вложенный в нее смысл, а фактическую власть на этой площадке захватили Соединенных Штаты, заключил Михаил Шеремет.

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#депутат
#оон
#украина
#госдума
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Скончался актер театра и кино Алексей Янин
19 сентября 2023, 20:59

Фото: iStock/trofimich

На 41-м году жизни в больнице скончался актер театра и кино Алексей Янин. Об этом сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ).
«Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится в сообщении.

Янин приобрел известность своими ролями в фильмах «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери», «Все мужики сво…», также он играл в театре.

В начале сентября в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сообщили, что актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии.

2 сентября на сайте Российского академического Молодежного театра (РАМТ) появилась информация, что Янин умер после 8 лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Впоследствии эту запись удалили.Ранее жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам.

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#актёр
#информация
#запись
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Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе
Блинкен призвал Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе
19 сентября 2023, 20:51

Фото: iStock/Jon Rehg

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном заявлении Блинкена.
По словам Блинкена, США призывают Баку к немедленному прекращению огня.

Ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.

Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.

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#сша
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#армения
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В конгрессе США потребовали отчет о переданных Киеву деньгах
В Конгрессе США не будут гарантировать Зеленскому новый раунд финансирования
19 сентября 2023, 20:48

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.
«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», - заявил Маккарти.

При этом республиканец подтвердил, что члены конгресса встретятся с Зеленским уже в этот четверг во время визита украинского лидера. Маккарти подчеркнул, что действия России не являются верными, однако американцы должны знать, на что тратятся их деньги.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы надеть галстук и костюм для того, чтобы требовать деньги у США. Так прокомментировала внешний вид украинского лидера, в котором он предстал на Генассамблее ООН.

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