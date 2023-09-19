Глава МИД Армении заявил, что обсудил с замгенсеком ООН ситуацию в Карабахе

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян объявил, что он провел беседу с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Он заявил о необходимости неотложных действий со стороны ООН для разрешения конфликта.
В своем сообщении в социальной сети Twitter Мирзоян сообщил об агрессивных действиях Азербайджана против жителей Нагорного Карабаха и подчеркнул, что гражданское население становится мишенью. Он также подчеркнул, что требуются немедленные действия со стороны ООН и ее агентств.
Азербайджанское Министерство обороны объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе с целью восстановления конституционного порядка. В ходе этих действий были заявлены военные объекты Армении как цель, и было объявлено об использовании высокоточного оружия. Министерство иностранных дел Азербайджана признало полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте условием для мира в регионе. В свою очередь, Ереван назвал эти действия агрессией и заявил, что Баку стремится к завершению политики этнической чистки.
Министерство обороны России призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и возобновить переговоры.
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Азербайджанское Министерство обороны объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе с целью восстановления конституционного порядка. В ходе этих действий были заявлены военные объекты Армении как цель, и было объявлено об использовании высокоточного оружия. Министерство иностранных дел Азербайджана признало полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте условием для мира в регионе. В свою очередь, Ереван назвал эти действия агрессией и заявил, что Баку стремится к завершению политики этнической чистки.
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Артем Кузьмин