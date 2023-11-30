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Главная / Новости / Политика/ Глава МИД Британии Кэмерон призвал НАТО снабжать Украину оружием ещё два года

Глава МИД Британии Кэмерон призвал НАТО снабжать Украину оружием ещё два года

30 ноября 2023, 04:06
Фото: iStock/IR_Stone

Фото: iStock/IR_Stone

Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием. Об этом 30 ноября написало британское издание Telegraph.
По мнению Кэмерона, НАТО должно продолжать наращивать экономическую и военную мощь блока, дабы «продержаться дольше России».

Ранее глава президентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт можно было завершить ещё весной 2022 года. Для этого нужно было согласиться на нейтралитет страны и отказаться от вступления в НАТО. Однако украинские власти послушали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на том, чтобы Зеленский отказался от подписания соглашения.


Комментируя это заявление, турецкий аналитик Энгин Озер пояснил РИА Новости, что на Украину на протяжении всего конфликта оказывают давление не США, а Великобритания. А связано это с тем, что европейская страна пытается растянуть конфликт для отвлечения России, поскольку имеет планы на Центральную Азию. То есть, власти Британии хотят, чтобы Россия затратила все свои силы на Украине и уже не смогла помочь Азии.

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#нато
#оружие
#великобритания
#украина
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Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет
Reuters: Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому было 100 лет
30 ноября 2023, 04:45

Фото: iStock/PeopleImages

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, сообщило агентство Reuters. По его информации, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
Генри Альфреда Киссинджера называли «патриархом американской внешней политики» за его роль в 1969—1977 годах. Именно по его инициативе было заключено Парижское мирное соглашение, закончившее для США кровопролитную Вьетнамскую войну. В 1973 году за это дипломат получил Нобелевскую премию мира.

После своего ухода с поста государственного секретаря США Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором. Он неоднократно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Киссинджер критически отнесся к намерениям нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа вновь участвовать в президентских выборах в 2024 году.

«Для этого нужны определенные силы, физические. В зрелости есть некоторые преимущества. Истощение и ограниченная трудоспособность таят в себе опасность», — заявил тогда экс-госсекретарь в интервью телеканалу CBS News.

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#смерть
#сша
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Al Jazeera: Израиль освободил 30 палестинских заключённых
30 ноября 2023, 04:27

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Израиль в рамках соглашения с движением ХАМАС освободил шестую группу палестинских заключенных из тридцати человек.
Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что один из автобусов с освобожденными заключенными покинул израильскую тюрьму Офер. По информации телеканала, он направляется в Рамаллу.

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#израиль
#хамас
#война
#люди
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Из Google Play исчезли мобильные приложения Почта Банка и «Русского стандарта»
30 ноября 2023, 03:44

Фото: iStock/Sitthiphong

Мобильные приложения «Почта банка» и банка «Русский стандарт» оказались недоступны для скачивания в Google Play, cообщили «Известия».
В App Store также стало недоступно для скачивания приложение «Почта банка», в то время «Русский стандарт» установить на iPhone ещё можно. В Google Play также есть приложение «Русского стандарта страхование».

Telegram-канал «Финансовый караульный» также сообщал, что из AppStore и Google Play удалены приложения сразу нескольких банков – «Почта Банка», «Русского Стандарта», «Абсолюта», «Хоум банка» и «Всероссийского банка развития регионов».

Ранее «Русский стандарт» и Почта Банк, попавшие под санкции США ещё 2 ноября, рекомендовали своим клиентам снять все средства с карт.  Все карты банков, в их числе и иностранные платежные системы, функционируют в России, однако антироссийские санкции повлияют на возможность пользоваться картами кредитных учреждений за границей, в том числе системы UnionPay.

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#приложения
#банки
#google
#мобильное приложение
#санкции
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Байден перепутал имя лидера Китая Си Цзиньпина
Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина другим именем
30 ноября 2023, 03:43

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя китайского лидера Си Цзиньпина с именем другого известного политика из Китая. Об этом пишет РИА Новости.
Американский президент выступал в штате Колорадо, где в очередной раз рассказал о беседе, состоявшейся в Гималаях. Речь в ней шла о том, что, если США определять одним словом, этим словом будут «возможности». Однако ранее в этом истории Байден всегда называл своим собеседником Си Цзиньпин, то на этот раз он назвал имя другого китайского политика.

«Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!», — заявил Джо Байден.

Дэн Сяопин в свою очередь является политиком, который с конца 1970-х по начало 1990-х годов фактически возглавлял КНР.

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#сша
#политика
#президент
#байден
#джо байден
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ВМФ России получил две новейшие атомные подлодки
РИА Новости: ВМФ России получил атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск»
30 ноября 2023, 03:27

Фото: iStock/1971yes

Две новейшие атомные подлодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск» — переданы ВМФ России. Уже подписаны соответствующие документы, сообщил источник РИА Новости.
«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на "Севмаше" подводных лодок "Александр III" и "Красноярск". Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря», — отметил собеседник агентства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ещё до конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут, в частности, фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», а также атомный подводный крейсер "Красноярск».

Накануне на подводной лодке «Можайск» состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского флага. Она прошла на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636,3 «Варшавянка» была построена для Тихоокеанского флота.

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#флот
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Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии открыть воздушное пространство
30 ноября 2023, 03:06

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии в перелёте над границей этой страны самолёта с ней на борту, который направлялся на саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Македонии Скопье.
«Злобная глупость русофобов  дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку <...> самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя», — отметила она в своём Telegram-канале.
По словам Захаровой, всё дело в том, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция  о международной гражданской авиации. которая предписывает понимать под территорией государства лишь сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды. Воздушное же пространство в термин «территория» не входит.

Официальный представитель уверена, что всё произошедшее объясняется деятельностью «какого-то интригана во властных структурах Болгарии».

Ранее сообщалось, что в Северную Македонию прибыл рейс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. При этом самолёт с Лавровым летел до пункта назначения через Грецию, хотя маршрут изначально планировался через небо Болгарии. Отмечается, что София дала разрешение на пролёт российского самолета, однако это разрешение не распространялось на Захарову.

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#болгария
#мария захарова
#сергей лавров
#мид рф
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Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Ирану расширить сотрудничество
30 ноября 2023, 02:45

Фото: iStock/Kagenmi

Саудовская Аравия предложила Ирану расширить сотрудничество, если исламская республика не позволит разрастись вооружённому конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которое считают подконтрольным Тегерану. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По словам собеседников агентства, предложение об углублении сотрудничества впервые прозвучало во время разговора иранского президента Эбрахима Раиси и наследного принца саудитов Мухаммеда бен Салмана на ноябрьской встрече в Эр-Рияде.

При этом, как отмечала помощник госсекретаря США Барбара Лиф, Вашингтон активно сотрудничает не только с Саудовской Аравией, но и с другими арабскими странами, чтобы Тегеран не мог укрепить созданную им «ось сопротивления», в которую входят «вооружённые группировки от Ливана и палестинских территорий до Ирака, Сирии и Йемена».

Ранее руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи обращался к своим единоверцам из других стран ввести против еврейского государства экономические и торговые санкции. В частности, приостановить экспорт нефти и продуктов питания в Израиль. Также Хаменеи заявлял, что на Ближнем Востоке идет не просто война между Израилем и ХАМАС. По его словам, палестино-израильский конфликт — это битва между верой и высокомерием.

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#иран
#израиль
#хамас
#конфликт
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В Еврокомиссии признали провал антироссийских санкций
Fatto Quotidiano: В Еврокомиссии признали провал антироссийских санкций
30 ноября 2023, 02:44

Фото: iStock/ffikretow

Еврокомиссия (ЕК) признала, что по итогам 2023 года экономика Российской Федерации вырастет вопреки санкциям, введённым против неё западными странами. Об этом пишет Fatto Quotidiano.
В публикации говорится, что с начала российской СВО на Украине прошло полтора года, «и всё идет не так, как задумано». Итальянские журналисты отметили, что ЕК признала провал антироссийских санкций. Так, 15 ноября Еврокомиссия представила собственные макроэкономические прогнозы, согласно которым в текущем году экономика России выросла на 2%.

«В итоге, несмотря на обещания предыдущего премьер-министра Италии Марио Драги, призывавшего наложить эмбарго на поставки российского газа, чтобы принудить Москву к прекращению конфликта, Рим не получит ни мира на Украине, ни включенных кондиционеров», — заключили авторы.

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#экономика
#санкции
#журналисты
#сво
#ек
#рф
#россия
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Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ через Грецию
30 ноября 2023, 02:35

Фото: сайт Кремля

В Северную Македонию прибыл рейс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своём Телеграм-канале.
«Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье», — говорится в публикации.

По информации РИА Новости, самолёт с Лавровым летел до пункта назначения через Грецию, хотя маршрут изначально планировался через небо Болгарии. Отмечается, что София дала разрешение на пролёт российского самолета, однако это разрешение не распространялось на Захарову.

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#россия
#греция
#сергей лавров
#мария захарова
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