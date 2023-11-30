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Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием. Об этом 30 ноября написало британское издание Telegraph.
По мнению Кэмерона, НАТО должно продолжать наращивать экономическую и военную мощь блока, дабы «продержаться дольше России».
Ранее глава президентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт можно было завершить ещё весной 2022 года. Для этого нужно было согласиться на нейтралитет страны и отказаться от вступления в НАТО. Однако украинские власти послушали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на том, чтобы Зеленский отказался от подписания соглашения.
Комментируя это заявление, турецкий аналитик Энгин Озер пояснил РИА Новости, что на Украину на протяжении всего конфликта оказывают давление не США, а Великобритания. А связано это с тем, что европейская страна пытается растянуть конфликт для отвлечения России, поскольку имеет планы на Центральную Азию. То есть, власти Британии хотят, чтобы Россия затратила все свои силы на Украине и уже не смогла помочь Азии.
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Ранее глава президентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт можно было завершить ещё весной 2022 года. Для этого нужно было согласиться на нейтралитет страны и отказаться от вступления в НАТО. Однако украинские власти послушали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на том, чтобы Зеленский отказался от подписания соглашения.
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Артем Путинцев