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Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию

МИД Эстонии призвал жителей не посещать Россию из-за угрозы закрытия границ
30 ноября 2023, 15:43
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей страны не посещать РФ, так как границу могут закрыть. Об этом Цахкна сообщил на пресс-конференции правительства.
По мнению министра, неизвестно, в какой момент из-за усиливающегося давления на эстонские границы, их придется временно закрыть.

Ранее сообщалось, что Эстония выставила противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с Российской Федерацией. Такие приспособления используют для препятствования перемещению техники. Руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва прокомментировал такой шаг возможностью необходимостью для сдерживания волны нелегальных мигрантов.


Напомним, правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов закроет на 2 недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ.

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#мигранты
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Власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в Евросоюз
30 ноября 2023, 15:36

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в ЕС и изменение бюджета союза ради помощи Киеву, об этом сообщили в администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.
По мнению венгерских властей, как проект о дальнейшей поддержке Киева, так и о вступлении Украины в состав ЕС детально не проработаны, и потому не могут быть одобрены. 

Напомним, ближайший саммит Европейского союза должен состояться 14-15 декабря. На нём будут обсуждать вопросы дальнейшей поддержки Вооружённых сил Украины, а также перспективы вступления Киева в Евросоюз.

При этом, ранее венгерский премьер уже заявлял, что страна намерена полностью приостановить поддержку Украины, если в ЕС не изменится политика в отношении этого вопроса. По мнению Орбана, необходимо оценить рациональность потраченных ранее средств и коллегиально прийти к решению о том, стоит ли помогать Украине в будущем. 

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#венгрия
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#украина
#евросоюз
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Лавров назвал следующую военную жертву Запада
Лавров: Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне Запада
30 ноября 2023, 15:20

Фото: kremlin.ru

Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне Запада против России, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на встрече глав МИД ОБСЕ.
«Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат «5 2», последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

Министр иностранных дел также отметил, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в гибридной войне, которую западные страны ведут против России. 

Напомним, ранее молдавское правительство приняло решение о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза, объяснив это противодействием стране, которая «ставит под угрозу территориальную целостность Украины». 

В российском МИД пригрозили ответными мерами на подобный шаг Кишинёва.

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Прямая линия с президентом: как и о чем спросить Путина, что известно о выборах в 2024
Прием вопросов для прямой линии с Путиным начнется 1 декабря
30 ноября 2023, 15:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подведёт итоги 2023 года и ответит на вопросы СМИ и граждан на прямой линии и пресс-конференции. О том, когда пройдет мероприятие, как задать вопрос президенту, и что известно о выборах в 2024 году, расскажет редакция «Радио 1».

Прямая линия и пресс-конференция Путина 


Президент России Владимир Путин подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, в подобном формате мероприятие проходит не впервые. Он также добавил, что большая пресс-конференция и прямая линия с президентом не имеют ранее определенного четкого хронометража. Мероприятие носит особый характер, и оно всегда содержательно и продолжительно.

О том, где будет проходить конференция и прямая линия, Песков пообещал сообщить позже.


Как задать вопрос Путину


C 1 декабря 2023 года начнется прием вопросов от граждан. Об этом пишет телеграм-канал Shot, ссылаясь на источники в Кремле. По предварительным данным, россияне смогут задать интересующие их вопросы с 08:00 по мск. Кроме обращения по номеру 8-800-200-40-40, желающие могут отправить сообщение на номер 0-40-40 или оставить обращение на сайте moskva-putinu.ru. Помимо этого, задать вопросы можно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил соответствующую информацию.

Путин: псевдоисторики десятилетиями лгали жителям новых регионов России
Путин: псевдоисторики десятилетиями лгали жителям новых регионов России

Выбирать вопросы, на которые ответит глава государства, будет лично Владимир Путин. Об этом сообщил глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, пишет издание РИА Новости. По его словам, основная задача состоит в том, чтобы ни один вопрос от граждан не был упущен. Он также добавил, что редакторская группа будет отбирать самые актуальные вопросы.

Что ожидается на прямой линии с Путиным


После начала специальной военной операции на территории Украины, прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России состоятся впервые. Ожидается, что в рамках мероприятия глава государства подведет итоги 2023 года и затронет важные социально-экономические темы.

Прежде в Кремле сообщили, что в студии будут находится журналисты из различных регионов России и иностранные корреспонденты.

О чем можно спросить президента на прямой линии


Прямая линия с президентом России проходит ежегодно. Миллионы граждан со всей страны обращаются к лидеру государства с различными вопросами. Как правило, они касаются внешней и внутренней политики страны. Прежде на подобных мероприятиях россияне обращались к президенту с проблемами получения льгот, сообщали об аварийном состояния жилья, неудовлетворительном качестве дорог и т.д.

Владимир Путин отвечал на самые актуальные вопросы граждан, касающихся, в том числе, роста цен на продукты или услуги ЖКХ.


Прямая линия с Путиным в 2021 году


Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прежде состоялась 30 июня 2021 года. Мероприятие продлилось более трех часов. В рамках конференции, глава государства ответил на 70 вопросов из 2,2 млн обращений. После окончания мероприятия, глава государства дал ряд поручений правительству для устранения ряда проблем, о которых сообщили россияне из разных городов России.

Путин заявил, что в России еще многое нужно сделать для многодетных семей
Путин заявил, что в России еще многое нужно сделать для многодетных семей

Выборы президента в 2024 году


Согласно действующему законодательству, президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. Решение об их проведении принимает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 до дня голосования. Прежде лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что о начале президентской кампании Совфед объявит 13 декабря. Он также добавил, что намерен принять участие в выборах вместе с командой.

О том, будет ли баллотироваться действующий президент России Владимир Путин в настоящее время не сообщается. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о намерениях Путина участвовать в грядущих выборах ему не известно, однако добавил, что в его победе он не сомневается.

«Я не сомневаюсь, что он (Путин – прим.ред)  победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — заключил Песков.
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#прямая линия
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ХАМАС: Устроившие теракт в Иерусалиме боевики принадлежат к «Аль-Кассам»
30 ноября 2023, 14:45

Фото: iStock/zabelin

Двое боевиков, которые устроили теракт на автобусной остановке в пригороде Иерусалима, были членами группировки «Аль-Кассам», об этом сообщили представители палестинского движения ХАМАС.
По информации Telegram-канал SHOT, напавшие на израильтян боевики были братьями. 30-летний Ибрагим Нимер и 38-летний Мурад Нимер жили в восточном Иерусалиме. Сразу после расстрела мирных граждан они оба были ликвидированы.

Напомним, утром 30 ноября двое вооруженных боевиков напали на автобусную остановку в пригороде Иерусалима. 

В результате, три человека погибли. Установлены личности 16-летней девушки и 70-летнего мужчины. Предварительно, ещё семь пострадавших были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

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#израиль
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#пострадавшие
#теракт
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Движение ХАМАС взяло ответственность за теракт в Израиле
30 ноября 2023, 14:34

Фото: istockphoto./Wirestock

Движение палестинских боевиков ХАМАС сообщило о том, что берет на себя ответственность за теракт в Иерусалиме.
Двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана. Обстрел был произведен  из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.

В результате теракта погибли три человека. Сообщалось о гибели 70-летнего мужчины,16-летней девочки.

По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На месте теракта работали военные. 

Ранее американские и израильские официальные лица обсуждали идею об изгнании бойцов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа после завершения конфликта, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова чиновников США и Израиля.

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#израиль
#палестина
#хамас
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«Мир любой ценой»: Стало известно, почему Зеленский не подписывает закон о призыве
Bloomberg: Зеленский не подписывает закон о призыве из-за желания мира украинцам
30 ноября 2023, 14:23

Фото: Сайт Кремля

Глава Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о расширении призыва из страха усиления радикальных настроений в обществе, об этом сообщает Bloomberg.
«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения «мира любой ценой». Эта тенденция, хотя и не очень популярная, уже существует и может усилиться», - такое мнение высказал руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко.

Как отметил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко, закон уже должен был вступить в силу, поскольку был одобрен парламентом. По его словам, настоящий момент дела с призывом на военную службу обстоят крайне плохо.

Однако, как подчеркнули в Bloomberg, прежде, чем подписывать указ, Зеленский хочет получить от украинского командования чёткий план по распределению действующих военных и новобранцев на линии боевого соприкосновения.

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#владимир зеленский
#украина
#депутаты
#военные
#призыв
#закон
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Украина не сможет вернуть потерянные территории до концы 2024 года
Euractiv: Украина не сможет вытеснить ВС РФ до конца 2024 года
30 ноября 2023, 13:30

Фото: iStock/JARAMA

Украина не сможет вернуть регионы, которые перешли в состав России, до конца 2024 года. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО.
«Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина вероятно не сможет вытеснить (ВС РФ – ред.) до конца 2024 года», — говорится в статье.

При этом отмечается, что страны Запада не могут в полном объеме выполнить заказы на вооружение. В целом военное производство идет не так быстро, как должно было быть. Из-за сложившейся ситуации перспективы Украины и ее союзников очень туманны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым из-за того, что в ЛДНР местные жители принимали участие в боевых действиях против ВСУ на протяжении 10 лет.

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Зеленский засомневался в перспективах вступления Украины в НАТО

«Парализующий страх»: На Западе опасаются победы Украины
#украина
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#крым
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#вс рф
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Зеленский засомневался в перспективах вступления Украины в НАТО
30 ноября 2023, 13:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Украина станет членом НАТО. Об этом Зеленский сообщил на встрече со студентами во время поездки в Николаев.
Украинский лидер подчеркнул, что укрепление национальной безопасности является приоритетным направлением. При это Зеленский не понимает, станет ли Украина частью Североатлантического альянса и что ожидает страну в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, программа сотрудничества включает в себя взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и блока.Столтенберг отметил, что соглашение также предусматривает выполнение Киевом тех условий, которые необходимы для того, чтобы стать членом НАТО.

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В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ

СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине
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#украина
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В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ
Песков: Лаврову предстоит насыщенная работа на заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье
30 ноября 2023, 12:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались от участия во встрече глав ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за присутствия на ней главы российского МИД Сергея Лаврова. Также глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.

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#встреча
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#заседание
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