Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей страны не посещать РФ, так как границу могут закрыть. Об этом Цахкна сообщил на пресс-конференции правительства.
По мнению министра, неизвестно, в какой момент из-за усиливающегося давления на эстонские границы, их придется временно закрыть.
Ранее сообщалось, что Эстония выставила противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с Российской Федерацией. Такие приспособления используют для препятствования перемещению техники. Руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва прокомментировал такой шаг возможностью необходимостью для сдерживания волны нелегальных мигрантов.
Напомним, правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов закроет на 2 недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ.
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Ранее сообщалось, что Эстония выставила противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с Российской Федерацией. Такие приспособления используют для препятствования перемещению техники. Руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва прокомментировал такой шаг возможностью необходимостью для сдерживания волны нелегальных мигрантов.
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Екатерина Коршунова