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Глава МИД Финляндии Валтонен: четкие условия вступления Украины в НАТО невыгодны ни Киеву, ни альянсу

15 июля 2023, 04:10

Фото; iStock/diegograndi

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас ни Украине, ни НАТО невыгодно называть точные условия вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом она рассказала в беседе с британской газетой The Times.
«Конкретизация требований членства [в НАТО] не входит в интересы Украины или альянса: мы должны понимать, что Россия очень талантливо манипулирует подобными вопросами. Мы не можем создать для нее стимул никогда не заканчивать войну», — объяснила министр.

Она уточнила, что Украина получит поддержку «на всех уровнях» для выполнения требований к членству в Североатлантическом альянсе.


Ранее Валтонен заявляла, что помощь западных стран Киеву не является благотворительностью, поскольку страна борется за свободу и безопасность европейцев.

Напомним, что в среду, 12 июля, страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не обозначают конкретных сроков реализации.А президент США Джо Байден прямо заявил, что Украина не станет членом НАТО,пока продолжается конфликт с Россией.

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#Украина
#Финляндия
#НАТО
#Элина Валтонен
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The Times: Бен Уоллес может уйти с поста министра обороны Великобритании
15 июля 2023, 02:00

Фото: Пресс-служба Минобороны России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может покинуть свое кресло в ходе осенних перестановок в кабинете Риши Сунака, сообщает газета The Times. Его место могут занять замминистра финансов Джон Глен, замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат или замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян.
53-летний Уоллес — один из самых популярных политиков в Консервативной партии Великобритании, но при этом ни разу не выставлявший свою кандидатуру на пост премьер-министра, поддерживая сначала Лиз Трасс, а потом выступая за возвращение на Даунинг-стрит Бориса Джонсона.

Кандидатуру Уоллеса долгое время рассматривали на пост генерального секретаря НАТО, однако в итоге решили оставить на этом посту еще на год Йенса Столтенберга. По информации The Telegraph, несмотря на то, что Уоллес пользовался поддержкой многих членов НАТО и считался одним из фаворитов на должность генсека, его отношения с Вашингтоном оказались напряженными из-за «его чрезмерной поддержки Украины».

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#Бен Уоллес
#Великобритания
#отставки
#НАТО
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Кеннеди-младший: Решение Байдена о мобилизации резервистов — это подготовка к войне с Россией
15 июля 2023, 01:26

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди младший заявил, что решение хозяина Белого дома Джо Байдена о мобилизации части резервных сил США свидетельствует о подготовке к наземной войне с Россиейю
«Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции "Атлантическая решимость". <...> Это подготовка к наземной войне с Россией», — написал в Twitter кандидат (номинант) в президенты от Демократической партии.

Напомним, что в ходе прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вильнюсе страны-участницы Североатлантического альянса согласились развернуть 300 тысяч дополнительных бойцов на восточном фланге, дабы обеспечить безопасность в Европе. При этом численность американского военного контингента в Старом Свете уже сейчас составляет 100 тысяч человек.

По словам Кеннеди-младшего, Байден готов пожертвовать американскими жизнями ради воплощения геополитических фантазий США, из-за которых погибли уже сотни и тысячи молодых украинцев.

Ранее политик, экоактивист и племянник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди упрекал Джо Байдена в том, что тот постоянно лжет о ситуации на Украине.

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#Роберт Кеннеди-младший
#мобилизация
#Джо Байден
#США
#Россия
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Кличко готов баллотироваться в президенты Украины
14 июля 2023, 23:08

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов участвовать в выборах президента Украины весной 2024 года, если понадобятся его опыт и знания. Об этом он заявил в своем интервью YouTube-каналу «Левый берег».
«Если нужны будут мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все <…> Будут президентские выборы — будем об этом говорить», — ответил Кличко на вопрос журналиста о том, хочет ли он стать президентом.

При этом киевский градоначальник отметил, что сейчас озвучивать какие-то «планы президентские, мэрские» — это большая глупость, поскольку продолжаются боевые действия.

По словам Кличко в его Telegram-канале, в настоящее время против него развернулась кампания по дискредитации. Он пояснил, что против него и власти инициируются бесконечные обыски, которые затрудняют работу многих служб города. Он объяснил это отсутствием объективности и политическими мотивами.

Ранее о желании баллотироваться в президенты страны заявил также знаменитый украинский боксер Александр Усик.

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#Виталий Кличко
#Украина
#президентские выборы
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Китай занимается разработкой нейрооружия для контроля над работой мозга
14 июля 2023, 22:41

Фото: iStock/Sky_Blue

Сообщается, что Народно-освободительная армия Китая занимается разработкой высокотехнологичного оружия, которое предназначено для нарушения функций мозга и влияния на лидеров правительств и населения.
Издание The Washington Times пишет, что опасность китайского оружия для «ведения мозговой войны» до или во время конфликта перестала быть теоретической.
 
Оружие может быть использовано для непосредственной атаки или управления мозгом, пишет источник.

Ранее Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В Китае указали на то, что страна будет усиленно защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС после встречи членов альянса в Вильнюсе. В посольстве отметили, что любые действия, которые будут создавать угрозу интересам Китая или его законным правам, будут пресечены.

По мнению дипломатов, принятый на саммите документ НАТО, содержит менталитет холодной войны и позиция Китая в нем умышлено искажена.

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#Китай
#оружие
#нейрооружие
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Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов в губернаторы Подмосковья
14 июля 2023, 20:14

Фото: Фотобанк МО

Выдвижение кандидатов в губернаторы Подмосковья прошло в рамках закона. Такую оценку дал «Радио 1» заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов. Он прокомментировал завершение периода выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора региона.
«Избирательная комиссия Московской области действует в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Те кандидаты, которые были выдвинуты парламентскими политическими партиями, преодолели муниципальный фильтр и стали полноправными кандидатами на высший пост в нашем субъекте Федерации», – сказал Ульянов
Он объяснил, почему выдвинутый региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин не был зарегистрирован Мособлизбиркомом. 
«Он не смог пройти муниципальный фильтр – не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов», – сказал собеседник «Радио 1»
По словам Ульянова, выборы будут конкурентными.
«В них будут участвовать кандидаты от политических партий, представленных и в Госдуме, и в Мособлдуме. Таким образом, в этом избирательном цикле будут разные мнения, разные предложения, разные подходы к избирательной компании», – заключил Ульянов.  
Заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Виталий Левченко отдал свою подпись за действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва
«При нём развивается регион. Это системная работа, социальное развитие, большая поддержка экономики, промышленности, спорта. Других вариантов и не рассматривал. Уверен, что Мособлизбирком профессионально и в рамках законодательства выполняет свою работу», – отметил Левченко.  
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов. Они собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и подали все необходимые документы. Действующий губернатор ожидаемо первым сдал необходимое количество подписей.

Таким образом, в настоящее время зарегистрированы: Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ).   С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.  Голосование состоится 8, 9, 10 сентября.  

Проголосовать можно двумя способами – традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший УИК на сайте Избирательной комиссии Московской области.  

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это новый, современный, удобный способ голосования.  Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить пароль от неё. Далее в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. Важно: после регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
 
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Так, можно узнать варианты голосования по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, как проголосовать дистанционно и многое другое.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#выборы
#ЕДГ
#голосование
#кандидаты
#Мособлизбирком
#ДЭГ
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Захарова: впечатление, что на саммите НАТО решили развернуть европейскую войну
14 июля 2023, 19:54

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что на саммите НАТО было принято решение развернуть «большую европейскую войну». Об этом Захарова написала на сайте МИД.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия категорически не приемлет логику стран Запада, которая заключается в том, что военная помощь Украине призвана приблизить урегулирование конфликта. 

Как считает Захарова, Запад не заинтересован в завершении военных действий и извлекает свою выгоду из сложившейся ситуации.

Напомним, в среду, 12 июля, страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не обозначают конкретных сроков реализации.

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#МИД
#Захарова
#НАТО
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Медицинскую и духовную реабилитацию участников СВО и их семей обсудили на форуме в Балашихе
14 июля 2023, 19:47

Фото: МИСК МО

Вопросы медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и социального обслуживания участников СВО и их семей обсудили на первом региональном форуме Комитета семей воинов Отечества Московской области в Балашихе. Ещё одним вопросом стала духовно-психологическая поддержка.
«Эта помощь включает, как духовную составляющую со стороны батюшек, так и психологическую – со стороны психологов. Мы предполагаем, что в контексте КСВО это должно быть такое взаимодействие: руководитель штаба регионального комитета семей воинов Отечества и с ним – батюшка и психолог», – предложил президент фонда «Герои Отечества», член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», руководитель Центра «Всех скорбящих Радость», Герой Советского Союза Инок Киприан (Валерий Бурков)
Он добавил, что надо повышать уровень образованности священников – давать им знания из области психологии. В то же время психологам нужны знания из Святоотеческого учения. Кроме того, необходимо просвещать жён и матерей, которые ждут своих мужей и сыновей с фронта.
 
Своим опытом поделились руководители муниципальных отделений КСВО. Светлана Смирнова, возглавляющая штаб в Шатуре, рассказала о работе с юным поколением.
«Дошколята, школьники, активисты молодёжного совета пишут письма, рисуют плакаты, делают открытки, записывают песни в поддержку наших бойцов. И все это комитет передаёт на фронт. Не все дети поначалу верили, что их работы обязательно доставят в зону СВО. Но мы стали делать фото и видеоотчёты о вручении их посылок нашим воинам. И сейчас дети звонят и спрашивают, когда будет следующая отправка», – поделилась Смирнова.
Руководитель штаба КСВО в Орехово-Зуевском городском округе Юлия Дубинина рассказала о практике взаимодействия с «Защитниками Отечества», военкоматом, социальным и пенсионным фондами.
«К нам мама погибшего воина. Она одинокая, малоимущая, была в очень тяжёлом эмоциональном и физическом состоянии – непросто пережить и осознать потерю единственного ребёнка. Мы стали ей помогать с документами, поехали в МФЦ, оформили увеличение пенсии, субсидию на жильё. Занялись здоровьем – положили женщину в неврологическое отделение. А пока она находилась в стационаре, отыскали родственников – бывшую невестку и внука. Организовали встречу, и в итоге после выписки получилось воссоединить семью. Также мы предоставили ей социального работника, который будет за ней ухаживать», – рассказала Дубинина.
Организовать форум помогло Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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#МИСК МО
#Московская область
#Подмосковье
#форум
#Фонд Защитники Отечества
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Песков: Россия не делала заявлений о продлении зерновой сделки
14 июля 2023, 17:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление, что Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку.
«Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, AFP, ссылаясь на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщало, что Путин согласился продлить зерновую сделку. При этом 13 июля Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний. Уточним, что речь идет о разблокировании экспорта российского продовольствия, а также удобрений, в первую очередь аммиака. Напомним, что зерновая сделка истекает 17 июля.

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#зерновая сделка
#Дмитрий Песков
#Владимир Путин
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Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья
14 июля 2023, 17:16

Фото: Фотобанк МО

В Московской области завершён период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора. Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов. Они собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и подали все документы.
В список вошли Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ).  

С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.  

Проголосовать можно двумя способами – традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.  Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на сайте Избирательной комиссии Московской области.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это новый, современный, удобный способ голосования.  Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить пароль от неё. Далее в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. Важно: после регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
 
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Так, можно узнать варианты голосования по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, как проголосовать дистанционно и многое другое.
 
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#выборы
#голосование
#ЕДГ
#ДЭГ
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Мособлизбирком
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Подмосковье ищет медработников