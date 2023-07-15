Глава МИД Финляндии Валтонен: четкие условия вступления Украины в НАТО невыгодны ни Киеву, ни альянсу

Фото; iStock/diegograndi
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас ни Украине, ни НАТО невыгодно называть точные условия вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом она рассказала в беседе с британской газетой The Times.
«Конкретизация требований членства [в НАТО] не входит в интересы Украины или альянса: мы должны понимать, что Россия очень талантливо манипулирует подобными вопросами. Мы не можем создать для нее стимул никогда не заканчивать войну», — объяснила министр.Она уточнила, что Украина получит поддержку «на всех уровнях» для выполнения требований к членству в Североатлантическом альянсе.
Напомним, что в среду, 12 июля, страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не обозначают конкретных сроков реализации.А президент США Джо Байден прямо заявил, что Украина не станет членом НАТО,пока продолжается конфликт с Россией.
Читайте также:
Глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что помощь Киеву не является благотворительностью
Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта
Зеленский не будет менять территории Украины на членство в НАТО
Артем Путинцев