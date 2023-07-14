Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что помощь Киеву не является благотворительностью

Глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что помощь Киеву не является благотворительностью

14 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/naumoid

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что помощь Украине не является благотворительностью.

По ее словам, Украина боится за свободу европейцев и безопасность. Об этом она заявила в интервью изданию Financial Times.

Валтонен прокомментировала заявления, которые прозвучали по итогам саммита НАТО в Вильнюсе о том, что Киев не поблагодарил союзников за поддержку, которую ему оказывает Запад. Она подчеркнула, что помощь Украине не благотворительность, так как страна борется «за всех нас».

Читайте также:

Дипломат Илониеми: Финляндия восстановит отношения с Россией после политических изменений

МИД Финляндии: Хельсинки ужесточают ограничения на въезд для граждан России

Финская газета Iltalehti считает недвижимость россиян в стране национальной угрозой

#Финляндия
#Украина
#военная помощь
#благотворительность
Читайте нас в
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиёев вступил в должность
14 июля 2023, 10:34

Фото: сайт Кремля

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 июля, в пятницу, принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента. Об этом пишет РИА Новости.
Это были первые выборы президента после внесения поправок в конституцию, которые предусматривают продление срока полномочий главы республики с 5 до 7 лет.

Уточняется, что председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиёеву новое удостоверение президента Узбекистана.

Напомним, досрочные выборы президента прошли в Узбекистане 9 июля. По данным ЦИК Мирзиёев набрал 87,05 процентов голосов.

Сообщается, что в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от числа зарегистрированных избирателей. При этом 0,76% бюллетеней были признаны недействительными, так как, по словам Низамходжаева, это связано с ошибками при их заполнении.

Читайте также:

Мирзиёева переизбрали президентом Узбекистана

Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК

В Узбекистане смогут досрочно избирать президента
#Узбекистан
#Мирзиёев
#президент
#выборы
Читайте нас в
В Смоленске закроют консульское агентство Польши
14 июля 2023, 10:08

Фото: iStock/ffikretow

Кабмин распорядился закрыть консульское агентство Польши в Смоленске.
Также с 1 октября будет прекращено действие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Данное решение принято в ответ на антироссийскую политику страны. В заявлении МИД подчеркивается, что финской стороне направлена дипломатическая нота.

Читайте также:

Myśl Polska: В Польше боятся мнимой угрозы шпионажа в пользу России

МИД: Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт - Петербурге

В Варшаве прошла акция против поддержки Украины
#Польша
#Россия
#Смоленск
Читайте нас в
Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина полностью потеряла суверенитет
14 июля 2023, 10:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности.
Он также заявил, что конфликт на Украине завершится тогда, когда этого захочет Вашингтон. Своим мнением премьер поделился в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что Украина фактически лишена суверенитета. В стране отсутствует собственная военная промышленность и нет денег. Военную технику и средства на их закупку Киев получает от США и западных союзников, заключил ​премьер. 

Читайте также: 

Орбан: Вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против участия НАТО в конфликте на Украине

Венгрия заявила, что больше не даст денег Украине
#Орбан
#Венгрия
#Украина
#суверенитет
Читайте нас в
Захарова заявила об отсутствии подтверждения падения ракеты КНДР в экономической зоне РФ
14 июля 2023, 09:39

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подтверждения падения ракеты КНДР в экономической зоне РФ на данный момент нет.
Она обратила внимание на то, что Россия и Северная Корея никак не комментировали соответствующую информацию. Об этом она написала в своем телеграмм-канале. 

Захарова отметила, что никаких подтверждающих данных, касаемо падения ракеты в экономической зоне РФ, нет. Она также заявила, что появление у ООН возможности определять направление полёта ракет очень обнадеживающий фактор. 

«Учитывая такую определённость и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата  долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?», - заявила Захарова.
Напомним, в ООН ранее заявили, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России. Официально эту информацию не комментировали. 

Читайте также: 

В Японии ракета-носитель Epsilon S взорвалась во время испытаний

NHK: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Российские военные смогли захватить ракету Storm Shadow




#ракета
#Россия
#МИД РФ
#Захарова
#КНДР
Читайте нас в
Орбан: Вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну
14 июля 2023, 09:29

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну.
Он также выразил недоумение относительно позиции Запада, который не изменяет своих воинственных настроений. Об этом премьер заявил в эфире радиостанции «Кошут».

По словам Орбана, жители многих западных государств хотят продолжения украинского конфликта и не заинтересованы в прекращении ведения боевых действий. Он также назвал агрессивными украинцев и отметил их постоянные требования к Западу. 

«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», - заключил министр. 
Читайте также: 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против участия НАТО в конфликте на Украине

Кулеба назвал болтовней слова Орбана о неспособности Украины победить Россию

Венгрия заявила, что больше не даст денег Украине



#Орбан
#Россия
#НАТО
#третья мировая война
#Украина
Читайте нас в
Украинский боксер Усик хочет баллотироваться в президенты
14 июля 2023, 09:03

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о желании баллотироваться в президенты после того, как станет абсолютным чемпионом.
«Пойду в крузервейт, ещё раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», —поделился планами Усик в интервью на YouTubе-канале Seconds Out 
2 марта появилась информация о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который был запланирован на апрель 2023 года.
 
26 августа 2023 года Александр Усик проведёт с британским боксером Даниэлем Дюбуа за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF.

Читайте также:

Мама Илона Маска рассказала, что запретила сыну драться с Марком Цукербергом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом

МОК не будет приглашать Россию на Олимпиаду-2024
#боксер
#бокс
#Усик
Читайте нас в
Экс-разведчик Риттер: Россия превосходит Украину по количеству танков
14 июля 2023, 08:02

Фото: iStock/Evgeny555

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у Украины.
Эксперт также отметил, что Россия наращивает производство тяжелой техники, тогда как Украина ничего не изготавливает самостоятельно и зависит от поставок иностранных танков. Об этом он сообщил в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty. 

По его словам, у ​России танков больше, чем достаточно, в то время как украинские танки зарубежного производства уничтожают на передовой. Риттер также подчеркнул, что Украина даже близко не приблизилась к тому, чтобы прорвать линию российской обороны. 

Читайте также: 

Путин: Украинские военные часто отказываются садиться в западные танки

Рогов: Немецкие танки Leopard не оправдали ожиданий ВСУ

Танки применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

#танки
#Россия
#Украина
#западные танки
Читайте нас в
Палата представителей конгресса США отклонила поправки о снижении военной помощи Украине
14 июля 2023, 07:51

Фото: iStock/rarrarorro

Проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) с поправками, предложенными рядом законодателей, был отклонен палатой представителей конгресса США.
В NDAA предлагалось ввести ряд поправок, которые должны быть в последствии рассмотрены нижней палатой. Об этом пишет издание РИА Новости.

Те предложения, которые касались уменьшения или полной блокировки военной помощи Украине, были отклонены. Также сообщается, что палата представителей не одобрила поправки по предоставлению президентом США конгрессу детальной стратегии по украинскому вопросу. 

Читайте также: 

США намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине

Белый дом: Принятие Украины в НАТО на саммите означало бы войну США и России

Власти США не могут исключить риск наступления рецессии

#США
#Белый дом
#поправки
#Украина
Читайте нас в
США хотели исключить слово «приглашение» из итогового заявления саммита НАТО
14 июля 2023, 06:01

Фото: iStock/rarrarorro

США рассматривали возможность исключить из итогового заявления НАТО слово «приглашение» из-за резкого высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Речь идет о заявлении украинского лидера в Твиттер, где он раскритиковал НАТО за позицию о возможном членстве Украины и назвал отсутствие конкретных сроков «абсурдным и беспрецедентным».

«Некоторые хотели убрать упоминание о «приглашении» или найти другое место для этого слова», — цитирует издание слова одного из дипломатов.
Однако участники собрания пришли к общему мнению, что изменения в документе могут затормозить его публикацию, поэтому лучшим решением будет оставить первоначальную версию заявления.

Читайте также:

Путин: Членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России;

Зеленский 47 раз сказал «спасибо» после просьбы Уоллеса быть благодарным;

В Киеве запретили слушать русскоязычные песни в публичных местах.

#США
#НАТО
#Украина
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников