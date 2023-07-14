Глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что помощь Киеву не является благотворительностью

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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что помощь Украине не является благотворительностью.
Валтонен прокомментировала заявления, которые прозвучали по итогам саммита НАТО в Вильнюсе о том, что Киев не поблагодарил союзников за поддержку, которую ему оказывает Запад. Она подчеркнула, что помощь Украине не благотворительность, так как страна борется «за всех нас».
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