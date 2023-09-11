Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».
Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был. По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией.
Уточняется, что Бербок уже четвертый раз приехала на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.
Напомним, 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. Тогда он заявил, что Вашингтон отметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое критикуют западные СМИ, а в России называют провальным.
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Уточняется, что Бербок уже четвертый раз приехала на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.
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Элина Позднякова