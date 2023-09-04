Глава МИД ФРГ Бербок назвала украинское зерно кокаиновым

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым». Об этом стало известно в ходе совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску.
«Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырех миллионов тонн ежемесячно», — заявила Бербок.Напомним, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на английском языке в ЮАР, допустила ошибку, и вместо «beacon» - маяк, сказала «bacon» - бекон, в итоге, высказывание Бербок звучало как «Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды». Эта оговорка рассмешила пользователей Twitter.
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