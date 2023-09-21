Глава МИД Германии Бербок назвала войну с Россией сигналом другим странам

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман о возможном появлении ядерного оружия, если аналогичное появится в Иране. В интервью Fox News он заявил, что Саудовской Аравии придется пойти на такой шаг по соображениям безопасности для уравновешивания сил.