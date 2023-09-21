Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава МИД Германии Бербок назвала войну с Россией сигналом другим странам

Глава МИД Германии Бербок назвала войну с Россией сигналом другим странам

21 сентября 2023, 10:27
Фото: istock / CreativePhotoCorner

Фото: istock / CreativePhotoCorner

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок неоднозначно высказалась о России во время беседы с немецкими журналистами. Информацию передает издание Die Welt.
Анналена Бербок заявила, что война с Россией нужна, чтобы подать сигнал другим странам. Сигнал о том, что устав ООН будет соблюдаться.

«Война с Россией - это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире», — заявила глава МИД Германии.

Ранее глава МИД Германии высказывалась в сторону председателя КНР Си Цзиньпиня. Бербок назвала его диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией. В связи с этим, Пекин выражает протест Берлину.

Читайте также:

Spiegel: МИД Китая вызвал немецкого посла из-за слов Бербок о Си Цзиньпине

Focus: Отказ Шольца пожать руку Лаврову — проявление слабости

СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной

#россия
#мид
#фрг
#оон
Читайте нас в
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха
21 сентября 2023, 10:47

Фото: istock / ffikretow

Делегация армянского населения Нагорного Карабаха направилась на встречу с представителями Баку в город Евлах. Информацию передает агентство Trend.
Как сообщает издание, армянские представители Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев.

Ранее администрация президента Азербайджана заявила, что на встрече будут подниматься вопросы реинтеграции армянского населения. Ильхам Алиев заявил, что права армян Нагорного Карабаха будут обеспечены.

Напомним, что, 19 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе «антитеррористические мероприятия» для восстановления конституционного строя. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Нагорного Карабаха войск Армении, а также роспуск властей в Степанакерте. Армения заявляет об отсутствии армянских подразделений в Карабахе еще с 2021 года и называет происходящее агрессивными действиями Баку.

Читайте также: 

«Грапарак»: Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

#армения
#минобороны
#азербайджан
Читайте нас в
«Грапарак»: Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку
21 сентября 2023, 09:58

Фото: istock / Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с соратниками на фоне событий в Карабахе заявил, что не собирается подавать в отставку. Информацию сообщает газета «Hraparak», ссылаясь на свои источники.

По словам издания, во время протестов граждан на  площади Республики в Ереване требовали отставки премьер-министра, Никол Пашинян собрал группу представителей партии «Гражданский договор» и дал им понять, что ни при каких обстоятельствах он не отдаст власть. 

В статье утверждается, что, возможно, поэтому полиция применяла силу и светошумовые гранаты против выступающих на площади.

Напомним, что Министерство обороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 военные действий в Нагорном Карабахе были приостановлены. 

Читайте также: 

Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе

Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном

#полиция
#военные
#договор
Читайте нас в
Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада
21 сентября 2023, 09:40

Фото: istock / MaYcaL

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита по проблемам климата выступил с речью, которая критикует человечество, неспособное добиться прогресса в борьбе с изменением общемировой температуры. Гутерриш назвал задачу по решению проблем с климатом неотложной. Информацию передает ABC News.

«Человечество открыло врата ада. Ужасающая жара имеет ужасающие последствия. Бушуют пожары. Борьба с изменением климата меркнет по сравнению с масштабом проблемы», — высказался Гутерриш во время выступления.
Генсек ООН также добавил, что если мир не будет предпринимать никаких действий, то температура повысится на 2,8 градуса, что приведет «к опасному и нестабильному миру».

 В ходе нынешней сессии ГА ООН участники обсуждают, кроме украинского вопроса, проблемы в области безопасности и проблему глобального потепления.

Читайте также:

Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России

Зеленского обвинили в использовании проблемы климата ради поддержки Запада

В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о «лучшем оружии России»

#изменения
#температура
#борьба
#оон
Читайте нас в
Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России
21 сентября 2023, 09:23

Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине возвращение границ страны к состоянию 1991 года. Он предложил Украине войти в состав РФ в качестве нового округа.

Такое предложение поступило после выступления Владимира Зеленского в Совбезе ООН. Напомним, Владимир Зеленский озвучил мирный план Украины, а именно вывод войск со всей территории Украины в рамках границ 1991 года и полный возврат контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Рогов также заявил, что президент Украины не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН. 

«Он говорил об этом уже множество раз. Но Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают», — заключил Рогов.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нужно остановить, в противном случае его действия приведут к катастрофе. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Читайте также: 

Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

МИД РФ: Учения НАТО у границ РФ носят явно провокационный характер

Зеленского обвинили в использовании проблемы климата ради поддержки Запада

#президент
#оон
#владимир зеленский
#владимир рогов
#рф
Читайте нас в
Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе
21 сентября 2023, 08:39

Фото: istock / Gerasimov174

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман о возможном появлении ядерного оружия, если аналогичное появится в Иране. В интервью Fox News он заявил, что Саудовской Аравии придется пойти на такой шаг по соображениям безопасности для уравновешивания сил.

«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром», — заявил принц.
Принц также сказал, что к стране, использовавшей ядерную бомбу, все станут враждебны, так как мир не сможет принять «еще одну Хиросиму». Мухаммед бен Салман добавил, что если погибнут сто тысяч человек, это будет означать, что атаковавшая страна развяжет войну со всем миром.

Отмечается, что несмотря на соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия Саудовской Аравией, Эр-Рияд в 2011 году сменил свою позицию, заявив, что стране придется создать ядерную бомбу, если соседние страны обзаведутся ядерным вооружением. 

Читайте также: 

«Ядерный шантаж». В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН

США провоцируют ядерный конфликт на Украине

«Серьёзный ультиматум»: Симоньян рассказала, как остановить действия Украины


#страны
#человек
#иран
#ядерное оружие
Читайте нас в
МИД РФ: Учения НАТО у границ РФ носят явно провокационный характер
21 сентября 2023, 07:58

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В министерстве иностранных дел РФ отметили, что учения, которые проводит Североатлантический альянс носят все более агрессивный и провокационный характер. В последнее время они регулярно проводятся вблизи границ России.
Представители НАТО не скрывают, что их целью является отработка мер по отражению атаки России, которая может последовать из=за маневров войск альянса неподалеку от российских рубежей, передает РИА Новости. Например, в запланированных на весну 2024 года учениях Steadfast Defender примут участие около 40 тысяч военных из нескольких европейских стран. Также планируется переброска американских войск и техники.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что количество солдат, участвующих в маневрах НАТО с каждым годом становится все больше. Если раньше речь шла о каком-то гипотетическом противнике, то теперь военачальники стран блока прямо называют своим неприятелем Россию. На словах соглашаясь с мирными инициативами, предлагаемыми Москвой, на деле демонстративно потрясают оружием прямо у российского порога, заключили в МИД РФ.

Читайте также:

Eurasian Times: Россия держит в запасе мощное оружие для войны с НАТО

МИД РФ назвал учения НАТО подготовкой к столкновению с Россией

Медведев напомнил «коллеге» о заигрывании с НАТО

#мид
#мид рф
#нато
#солдат
#учения
Читайте нас в
В США оценили новейшую российскую крылатую ракету Х-БД
The Drive: ракеты Х-БД позволят самолетам Ту-160 поражать цели по всей Европе
21 сентября 2023, 06:50

Фото: Минобороны РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-160 получили новейшие российские крылатые ракеты Х-БД с потенциальной дальностью стрельбы более 6,5 тысячи километров, написал обозреватель Томас Ньюдик в американском издании The Drive. Он отметил, что эта дальность позволяет им атаковать цели в Европе из внутренних районов России.
Автор замечает, что информации о новой ракете пока немного, но предполагает, что она, возможно, базируется на ракете Х-101/102, которую она должна заменить. Кроме Ту-160, новую ракету могут использовать с перспективным авиационным комплексом дальней авиации ПАК ДА.

По мнению обозревателя, Х-БД, как и Х-101/102, может обладать низкой радиолокационной заметностью и, возможно, достигла большей дальности благодаря миниатюризации внутренних компонентов, изменению топлива, усовершенствованию двигателя и аэродинамической конструкции.

Томас Ньюдик также предполагает, что Х-БД находится на стадии государственных испытаний и официально еще не принята на вооружение. Он также указывает на возможное развертывание стратегических бомбардировщиков с этой новой ракетой в арктическом регионе, возможно, как часть потенциальной стратегии направленной против Северной Америки.

Читайте также:

В США забили тревогу из-за удара «новым» оружием по самолету ВСУ

В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»

Учёные из России создали ИИ для идентификации опухолей мозга
#сша
#вооружение
#ии
Читайте нас в
Зеленского обвинили в использовании проблемы климата ради поддержки Запада
Журналист Уотерс: Зеленский использовал проблему климата ради поддержки Запада
21 сентября 2023, 05:49

Ведущий Джесси Уотерс в эфире Fox News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН воспользовался проблемой климата, чтобы завоевать поддержку со стороны Запада.
По мнению журналиста, украинский лидер «сказал членам ООН именно то, что они хотели услышать».

Уотерс также отметил, что Зеленский, кажется, стремится обеспечить Украине устойчивую и крепкую поддержку со стороны Запада, обращаясь к его «зеленому богу» и высказываясь на языке, понятном западным странам.

Читайте также:

Филиппо: Зеленского нужно остановить, пока он не довел до катастрофы

«Мы больше не заложники». Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины

Шольц и Зеленский встретились на полях ГА ООН
#сша
#лидер
#оон
#зеленский
Читайте нас в
В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о «лучшем оружии России»
Журналист Репке: лучший российский беспилотник «Ланцет» доставит ВСУ проблемы
21 сентября 2023, 05:38

Фото: iStock/Leestat

Российский беспилотник «Ланцет» оказался способным поражать цели на большей дистанции, чем изначально предполагалось, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети твиттер.
«Похоже, плохие новости для Украины: российский беспилотник-камикадзе „Ланцет“ теперь, по всей видимости, доступен и в дальнем исполнении», — прокомментировал журналист.
Он отметил, что ранее предполагалось, что «Ланцеты» способны поражать цели на расстоянии до 45 километров, однако после последней атаки беспилотника на украинский истребитель, аппарату пришлось преодолеть около 80 километров.

Читайте также:

Журналисты на саммите G20 встали в очередь за фото с флагом России

Newsweek: Россия и Китай обладают в Генассамблее ООН большим влиянием, чем США

Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу Совбеза ООН
#россия
#беспилотник
#журналист
#журналисты
#китай
#мид
#фото
#оон
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф