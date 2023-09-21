Глава МИД Германии Бербок назвала войну с Россией сигналом другим странам

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Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок неоднозначно высказалась о России во время беседы с немецкими журналистами. Информацию передает издание Die Welt.
Анналена Бербок заявила, что война с Россией нужна, чтобы подать сигнал другим странам. Сигнал о том, что устав ООН будет соблюдаться.
Ранее глава МИД Германии высказывалась в сторону председателя КНР Си Цзиньпиня. Бербок назвала его диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией. В связи с этим, Пекин выражает протест Берлину.
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«Война с Россией - это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире», — заявила глава МИД Германии.
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Алина Юрчак