Глава МИД Хорватии вызвал скандал попыткой поцеловать Бербок

Фото: germania.diplo.de
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман попал в неловкую ситуацию, когда попытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок, сообщает газета Bild.
Грлич-Радман уже извинился за свои действия, пояснив, что он хотел приветствовать свою коллегу «по-человечески».
Читайте также:
Учительница отправляла 16-летнему школьнику видео своей мастурбации
«99 ударов плетью»: Роналду согрешил с иранской поклонницей
Подросток избил палкой девочку за отказ поцеловать обувь
Артем Кузьмин