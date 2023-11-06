Глава МИД Индии заявил о несогласии многих стран с санкциями против России

Фото: iStock/Mihrzn
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Запад подает санкции против РФ так, будто на них согласился весь мир, однако это не соответствует действительности. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Ранее сообщалось, что Австралия объявила о новых санкциях в отношении РФ, запретив поставку некоторых товаров в Москву из-за ситуации на Украине.
Читайте также:
Австралия ввела новый пакет экспортных санкций в отношении РФ
Foreign Affairs: США не должны ввести диалог с Путиным с позиции силы
Армия Израиля сообщила о ликвидации командира спецопераций ХАМАС в Газе
Екатерина Коршунова