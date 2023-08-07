Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставке дронов России

Фото: iStock/Rainer Puster
Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян отверг утверждения о поставках беспилотников России, отметив при этом, что именно предоставление Западом оружия Украине приводит к углублению конфликта.
Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страна никогда не поставляла БПЛА России. Абдоллахиян также подчеркнул, что Россия является для Ирана важной соседней страной и государства сотрудничают в различных областях, в том числе экономической. Однако, информация о направлении России дронов, не является действительной. Так как именно вооружение способствует разрушениям и продолжению боевых действий, заключил он.
Читайте также:
БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии
В Джидде представили альтернативный план по Украине
Постпред РФ в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной
Анастасия Крестьянова