Глава МИД Ирана заявил о возможности открытия новых фронтов против Израиля

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В свете действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным. Об этом в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
«В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным», — сказал министр.Он назвал военным преступлением прекращение подачи электричества и воды в сектор Газа и отметил, что Израиль и «его спонсоры» ответят за результаты агрессии в отношении палестинцев. Глава МИД Ирана добавил, что его страна продолжает поддерживать «силы сопротивления» Палестины — как политически, так и медийно.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. Совсем недавно Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года.
В настоящий момент известно, что со стороны сектора Газа погибли до 830 человек, пострадали 4250. Со стороны Израиля же погибли более тысячи человек, а более сотни находятся в плену у ХАМАС.
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