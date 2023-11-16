Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в искажении реальности

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Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в искажении фактов.
«Те, кто принимает у себя архитеррористов и поощряет террористические организации, не имеют права на моральные высказывания в адрес Израиля. Президент Турции искажает реальность, вновь оказываясь на неправильной стороне истории, находясь рядом с теми, кто прославлял резню израильтян 7 октября: Ираном, Ливаном, Сирией и Йеменом», — отметил он в социальной сети X.Коэн также подчеркнул, что Израиль действует в соответствии с международным правом и будет продолжать борьбу с палестинским движением ХАМАС.
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