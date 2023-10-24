Глава МИД Израиля отказался от встречи с генсеком ООН Гутерришем

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Глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн после выступления в ООН заявил, что отказывается встречаться с генсеком организации Антониу Гутерришем после эскалации конфликта с Палестиной.
Глава МИД Израиля написал в соцсети X, что не собирается идти на встречу с генеральным секретарём ООН после событий 7 октября, поскольку уже нечего обсуждать, не осталось места для сбалансированного подхода.
Он отметил что палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, окончательно стёрто с лица земли.
В ходе заседания ООН, в рамках которого обсуждалось обострение конфликта на Ближнем Востоке, Коэн заявил, что сложившаяся ситуация между странами не предполагает никакой двусмысленности. По его мнению, остаётся единственный выход – единогласно, всем миром, принять правоту Израиля.
Министр добавил, что, если этого не последует, ООН ждут «самые тёмные времена». Об этом он заявил, лично обращаясь к Гуттеришу, присутствовавшему на заседании.
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Он отметил что палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, окончательно стёрто с лица земли.
Министр добавил, что, если этого не последует, ООН ждут «самые тёмные времена». Об этом он заявил, лично обращаясь к Гуттеришу, присутствовавшему на заседании.
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Анастасия Чинкова