Глава МИД Канады требует отставки спикера Палаты общин, чествовавшего эсэсовца

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Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что спикер Палаты общин Энтони Рота должен уйти в отставку за приглашение и чествование украинца-эсэсовца дивизии СС «Галичина» в стенах парламента. Информацию сообщает РИА Новости.
По мнению Мелани Жоли это недопустимо и позорно для канадцев.
Напомним, что инцидент произошел во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Канады. На заседании пригласили 98-летнего Ярослава Хунку и представили его как украинского борца за свободу. После приветствия его осыпали аплодисментами. Позже выяснилось, что Хунка служил в тактическом объединении войск нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев.
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«Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — заявила дипломат.
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Алина Юрчак