Глава МИД КНР указал на необходимость диалога Китая и США

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Глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть не только разногласия, но и общие интересы, поэтому всеобъемлющий диалог нужен обеим странам. Об этом пишут «Известия».
«Китай и США — две крупнейшие державы, у которых есть разногласия, но в то же время у нас есть и общие интересы, и мы сталкиваемся с вызовами, на которые нам необходимо отвечать сообща. Мы должны не только возобновить диалог, но и сделать его глубоким и всеобъемлющим», — цитирует издание слова министра в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ван И добавила, что США и Китаю необходимо вернуться к стабильным отношениям и их устойчивому развитию.
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