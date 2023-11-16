Глава МИД КНР Ван И оценил итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

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Саммит председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена имеет стратегическое значение. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, оценивая итоги встречи лидеров двух стран.
Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил исключительную важность прошедшей встречи, подчеркнув, что она носила стратегический характер, а потому будет иметь далеко идущие последствия в сфере отношений двух стран.
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