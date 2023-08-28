Глава МИД Сербии до конца года посетит Россию

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Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич собирается до конца этого года посетить Россию. Также в эфире телеканала TV Happy он сообщил, что планирует встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Ранее «Известия» сообщали, что сербский депутат Золтан Дани заявил, что Сербия может признать Донбасс и Крым российскими при определённых международных условиях. Такой исход будет зависеть от международного политического влияния.
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Анастасия Чинкова