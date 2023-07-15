Глава МИД Сергей Лавров открыл генконсульство на Пхукете

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Сергей Лавров открыл генеральное консульство на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает Lenta.ru.
Лавров сказал, что открытие генконсульства – важный шаг, позволивший расширить присутствие России в Юго-Восточной Азии.
На церемонии открытия присутствовали десятки россиян, живущих в Таиланде. По окончании мероприятия Лавров пообщался с соотечественниками.
Кроме того, он обсудил с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования в стране карт российской платёжной системы «Мир». Это важно сделать для удобства большого количества туристов, посещающих страну.
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На церемонии открытия присутствовали десятки россиян, живущих в Таиланде. По окончании мероприятия Лавров пообщался с соотечественниками.
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Анастасия Чинкова