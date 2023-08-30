Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм

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Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что США и Запад продолжают инвестировать в терроризм для достижения своих политических целей. Об этом глава МИД Сирии сообщил в ходе совместной пресс-конференции в Дамаске со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении. Кирби отметил, что США будут продолжать поставки вооружений.
Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО. Риттер считает, что отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом.
По мнению Риттера, у РФ плотная и сложная сеть систем противовоздушной обороны, которая не позволит истребителям США чувствовать себя свободно в зоне проведения СВО.
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Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО. Риттер считает, что отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом.
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Екатерина Коршунова