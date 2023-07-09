Глава МИД Турции Фидан провёл телефонный разговор с Лавровым

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Глава МИД Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Во время телефонного разговора, который состоялся в воскресенье, 9 июля, дипломаты обсудили ситуацию с зерновой сделкой и украинский конфликт.
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