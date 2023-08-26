Глава МИД Турции Фидан может посетить Москву в сентябре

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, возможно, посетит Москву в начале сентября.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что визит Фидана в Россию планируется, но точные даты не назвал.
По словам собеседника РИА Новости, Фидан планирует обсудить в Москве зерновую сделку, а также возобновление мирных переговоров между РФ и Украиной.
Ранее сообщалось, что переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планируют провести в сентябре. Переговоры двух лидеров должны состояться в России, до саммита «Большой двадцатки». Известно, что совсем скоро появится официальная информация о встрече Путина и Эрдогана.
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что визит Фидана в Россию планируется, но точные даты не назвал.
Ранее сообщалось, что переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планируют провести в сентябре. Переговоры двух лидеров должны состояться в России, до саммита «Большой двадцатки». Известно, что совсем скоро появится официальная информация о встрече Путина и Эрдогана.
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Мария Фирсова