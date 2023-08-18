Глава МИД Турции Фидан планирует обсудить с Лавровым зерновую сделку

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Перспективы зерновой сделки глава МИД Турции Хакан Фидан планирует обсудить с коллегой из России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Yeni Şafak пишет, что дискуссия должна предвосхитить возможную встречу президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина,
Турецкие власти предполагают, что черноморская инициатива в будущем может развиваться несколькими путями. Если стороны не придут к соглашению, то обострится продовольственный кризис и усилится военная конфронтация.
Существует второй сценарий: создание альтернативных маршрутов, в числе которых путь по Дунаю. Турция не исключает, что зерновой коридор может возобновить работу в прежнем формате, если решить «некоторые озабоченности России».
Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки.
Сообщается, что план, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Большая часть зерна будет отправляться по Дунаю и через Черное море в румынские порты.
По данным газеты, этот маршрут — более медленный и финансово затратный.
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Турецкие власти предполагают, что черноморская инициатива в будущем может развиваться несколькими путями. Если стороны не придут к соглашению, то обострится продовольственный кризис и усилится военная конфронтация.
Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки.
Сообщается, что план, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Большая часть зерна будет отправляться по Дунаю и через Черное море в румынские порты.
По данным газеты, этот маршрут — более медленный и финансово затратный.
Читайте также:
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Мария Фирсова