Глава МИД Уганды Одонго: решение России по зерновой сделке можно понять

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Глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка, заявил, что решение России о выходе из зерновой сделки можно понять ввиду её неэффективности.
Он напомнил, что основной целью зерновой сделки являлось оказание помощи самым обездоленным, беднейшим странам Африки. Однако, по его словам, в последнее время все чаще появляется информация о том, что сделка не достигла своих целей.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в ближайшие четыре месяца РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.
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«Можно понять то решение российских властей, которое было принято, потому что я считаю, что им стало известно, что цели зерновой сделки не были достигнуты», – цитирует РИА Новости Одонго.
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Элина Позднякова