Глава МИД Украины Кулеба оценил идею множественного гражданства

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал идею введения множественного гражданства, за исключением двойного гражданства с Россией и недружественными странами. Об этом он сообщил в беседе с агентством РБК-Украина.
Напомним, что множественное гражданство предполагает наличие у гражданина страны двух или более паспортов разных государств. На сегодняшний день на территории Украины разрешено иметь только одно гражданство.
Кулеба отметил, что тема введения множественного гражданства активно обсуждается уже на протяжении нескольких лет. По словам министра иностранных дел, вводить меру необходимо постепенными шагами, а начать следует с союзников Украины.
Он подчеркнул, что необходимо запретить любую возможность получения гражданства недружественного государства для украинцев.
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Кулеба отметил, что тема введения множественного гражданства активно обсуждается уже на протяжении нескольких лет. По словам министра иностранных дел, вводить меру необходимо постепенными шагами, а начать следует с союзников Украины.
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Анастасия Чинкова