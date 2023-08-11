Глава МИД Украины призвал союзников как можно скорее предоставить ракеты Taurus и ATACMS

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников страны как можно скорее предоставить германские ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Кулеба пообещал, что поставленные США и Германией ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины.
Ранее глава МИД Украины же просил госсекретаря США Энтони Блинкена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В ходе разговора с Блинкеном Кулеба поблагодарил США за уже оказанную военную помощь.
Напомним, советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия. Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий.
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Ранее глава МИД Украины же просил госсекретаря США Энтони Блинкена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В ходе разговора с Блинкеном Кулеба поблагодарил США за уже оказанную военную помощь.
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Екатерина Коршунова