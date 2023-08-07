Глава МИД Украины призвал США дать Киеву ракеты ATACMS

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом говорится в телеграм-канале МИД Украины.
Отмечается, что в ходе разговора с Блинкеном Кулеба поблагодарил США за уже оказанную военную помощь.
Напомним, ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия.
Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий.
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Напомним, ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия.
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Екатерина Коршунова