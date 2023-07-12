Глава МИД Украины Кулеба: В Киеве не знают об условиях, необходимых для приглашения в НАТО

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, о каких условиях предоставления членства в НАТО говорит альянс.
Кулеба сообщил, что Киев не осведомлен об условиях, которые необходимо выполнить для вступления в объединение. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода»*.
Он назвал сложившуюся ситуацию проблемной и задался вопросом о том, кем должны быть сформулированы условия и когда это будет сделано. По его мнению, у Киева и членов НАТО разные позиции относительно вступления в блок Украины. Он также заявил, что все необходимые условия уже соблюдены.
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Он назвал сложившуюся ситуацию проблемной и задался вопросом о том, кем должны быть сформулированы условия и когда это будет сделано. По его мнению, у Киева и членов НАТО разные позиции относительно вступления в блок Украины. Он также заявил, что все необходимые условия уже соблюдены.
«Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. <...> Их позиция - есть какие-то условия, которые нужно выполнить», - пояснил Кулеба.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова