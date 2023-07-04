Глава МИД Украины Кулеба высказался о продлении полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что положительно воспринял новость о том, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на указанном посту. Об этом он написал в социальных сетях.
«Отличные новости о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту Генерального секретаря НАТО», - уточнил Кулеба.
Он выразил уверенность в том, что Столтенберга можно считать «сильным руководителем». Кроме того, он понадеялся, что Украина и альянс в дальнейшем будут развивать сотрудничество.
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