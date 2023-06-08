Глава МИД Украины осудил предложение Эрдогана по расследованию ЧП на Каховской ГЭС

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предложения по расследованию подрыва Каховской ГЭС игрой в поддавки с русскими
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении международного расследования по факту подрыва Каховской ГЭС. Об этом пишет издание РИА Новости.
В эфире телеканала «1+1» украинский министр заявил, что инициаторы расследований достали своей игрой в квазисправедливость. По его словам, подобные предложения - это игра в поддавки с русскими. Глава дипломатии также посоветовал турецкому лидеру отдохнуть.
Накануне стало известно, что МИД Украины выступил с призывом провести экстренный созыв Совбеза ООН из-за разрушения Каховской дамбы. В ведомстве заявили, что был совершен экологический терроризм.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в украинской дипломатии резко отреагировали на высказывание бывшего американского телеведущего по поводу подрыва дамбы.
В эфире телеканала «1+1» украинский министр заявил, что инициаторы расследований достали своей игрой в квазисправедливость. По его словам, подобные предложения - это игра в поддавки с русскими. Глава дипломатии также посоветовал турецкому лидеру отдохнуть.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в украинской дипломатии резко отреагировали на высказывание бывшего американского телеведущего по поводу подрыва дамбы.
Анастасия Крестьянова