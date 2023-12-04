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Глава МИД Великобритании попытается убедить США продолжать поддержку Киева

The Telegraph: Дэвид Кэмерон попробует уговорить Вашингтон поддерживать Украину
04 декабря 2023, 00:54
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в рамках своего визита в Вашингтон на следующей неделе, намерен убедить Соединённые Штаты в необходимости продолжать предоставлять Украине финансовую и военную поддержку. Об этом 4 декабря сообщило издание The Telegraph.
«Я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — сообщил Кэмерон.

При этом экс-премьер страны и глава Форин Оффис уверен: несмотря на все споры, которые сейчас ведутся в Вашингтоне по поводу поддержки Украины, в конечном итоге возобладает точка зрения о том, что «европейская безопасность — это американская безопасность».


Кроме того, по словам Дэвида Кэмерона, совокупный экономический потенциал стран-членов НАТО позволяет оказывать поддержку Украине, однако не используется полностью — а между тем, он превышает возможности России примерно в тридцать раз.

Ранее министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием, чтобы «продержаться дольше России».

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#великобритания
#сша
#поддержка
#украина
#нато
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Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 2 тысяч квадратных метров
АГН «Москва»: Пожару на Открытом шоссе присвоен третий ранг опасности
04 декабря 2023, 00:39

Фото: Nikolay_Tsuguliev

Площадь пожара на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы выросла до 2 тыс. кв. метров и продолжает увеличиваться в связи с распространением огня, возгоранию присвоен третий ранг опасности. В здании начались хлопки и обрушения, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Движение по Тюменскому проезду на западе Москвы перекрыли из-за возгорания в здании завода автомобилей на Открытом шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Кроме того, как сообщил Дептранс Москвы, перекрыто движение по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы. Трамваи № 13 и 36 вместо Халтуринской улицы временно ходят через Краснобогатырскую улицу и Богородское.



На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

«МЗСА» — это многопрофильное предприятие, на котором разрабатываются и производятся специализированные автомобили, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности. Также завод является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.

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#пожар
#москва
#завод
#дептранс москвы
#перекрытие
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Эстонцы, направляющиеся в Россию, начали получать листовки с предупреждением
Эстонские пограничники выдают следующим в Россию листовки о закрытии границы
03 декабря 2023, 21:39

Фото: РИА Новости/Сергей Степанов

Эстонские пограничники начали предупреждать своих граждан, направляющихся в Россию через КПП в Нарве, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении обратно. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.
Эстонцы получают листовки, на которых написано, что российская сторона за последние недели якобы несколько раз направляла на границу группы иностранцев, у которых отсутствовали права на въезд в Евросоюз. Если такие действия продолжатся, Эстонии придётся пойти на закрытие пограничного пункта, как это ранее сделала Финляндия. 

Таким образом граждан Эстонии, направляющихся в Россию, предупредили о том, что обратный путь в страну может удлиниться на несколько сотен километров, поскольку придётся воспользоваться другим пунктом пропуска. 

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#эстония
#россия
#граница
#закрытие
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Депутат Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ, создала опрос по кандидату на его место
Депутат Рады Безуглая создала опрос по кандидату на место Залужного
03 декабря 2023, 21:23

Фото: iStock/SvetaZi

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного, запустила онлайн-голосование для выбора кандидата, который мог бы заметить генерала. Опрос опубликован в соцсетях парламентария.
Безуглая написала, что устроила голосование, чтобы узнать реальное мнение населения и других политиков. По её словам, есть возможность вырваться из «тупика» и наконец получить реальный военный план на предстоящий год. 

Среди представленных парламентарием кандидатов числится бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. За первый час с момента публикации поста он набрал 94 голоса (34%) и в настоящее время лидирует.  

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#валерий залужный
#украина
#депутат
#опрос
#голосование
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Американский эсминец подвергся атаке беспилотниками из Йемена в Красном море
Al Jazeera: эсминец ВМС США обстреляли ракетами и дронами с территории Йемена
03 декабря 2023, 19:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский эсминец USS Carney атаковали беспилотниками и ракетами из Йемена. Об этом сообщает катарское издание Al Jazeera, ссылаясь на источник из Пентагона.
Отмечается, что дроны и ракеты были выпущены йеменскими хуситами по эсминцу и коммерческим судам Военно-морских сил США, находящимся в Красном море. 

Экипажу эсминца удалось отразить атаку. В результате обстрела пострадавших не выявлено. 

В этот же день стало известно, что хуситы обстреляли британское торговое судно в Красном море. 

Отметим, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении американских кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, в конце ноября были отмечены несколько попыток нанесения ударов по суднам. 

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#сша
#беспилотник
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#судно
#ракеты
#дроны
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В Белом доме оценили планы Израиля по ликвидации лидеров ХАМАС
В Белом доме назвали полезной тактикой ликвидацию Израилем лидеров ХАМАС
03 декабря 2023, 18:44

Фото: iStock/Nancy Anderson

В США посчитали полезной тактикой планы Израиля по ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам американского политика, полная ликвидация руководства ХАМАС негативно повлияет на возможности движения проводить военные операции. 

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Однако американский министр назвал исход, по которому ЦАХАЛ всё же может одержать победу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#израиль
#хамас
#белый дом
#план
#политика
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В СПЧ раскрыли темы, которые будут затронуты на встрече с Путиным
СПЧ на встрече с Путиным обсудит темы образования, миграции и спецоперации
03 декабря 2023, 17:27

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

В ходе встречи Совета по правам человека при президенте России с Владимиром Путиным будут затронуты темы спецоперации, миграции, образования, здравоохранения и ряд других вопросов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ответственный секретарь Совета Александр Точенов.
Ранее в Кремле анонсировали предстоящую встречу Владимира Путина с членами СПЧ. Уточнялось, что глава государства будет присутствовать в формате видеоконференции. 

Точенов выступит с докладом о реализованных поручениях, которые были даны Путиным на прежних заседаниях. 

Член СПЧ Александр Брод рассказал агентству, что планирует затронуть тему развития системы общественного контроля на выборах, поскольку важно отражение информационных провокаций в ходе проведения выборов.

Кроме того, важно гарантировать безопасность голосования тем гражданам России, которые отдадут свои голоса, находясь в недружественных странах. 

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#владимир путин
#спч
#заседание
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Стало известно, чем для Зеленского обернётся увольнение Залужного
Политолог Фесенко: увольнение Залужного станет «огромным ударом» для Зеленского
03 декабря 2023, 17:07

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного станет для президента Украины Владимира Зеленского «огромным ударом». Об этом сообщил руководитель киевского НИИ «Пента» Владимир Фесенко.
Он рассказал, что в настоящее время Залужный является авторитетом как в украинской армии, так и среди простого народа. В случае его отстранения от должности, позиции Зеленского могут ослабиться. 

Фесенко подчеркнул, что слова Залужного о вероятном поражении Украины и об иных перспективах конфликта были слишком резко восприняты на Западе. При этом для рядовых украинцев такая информация стала сенсационной и позволила избавиться от завышенных ожиданий. 

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#владимир зеленский
#украина
#валерий залужный
#конфликт
#увольнение
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Стали известны подробности следующего этапа конфликта Израиля и ХАМАС
NYT: Израиль в ближайшее время проведёт операцию высокой интенсивности в Газе
03 декабря 2023, 15:55

Фото: iStock/e-crow

Новая фаза в израильско-палестинском конфликте не будет затяжной. Об этом сообщает издание The New York Times.
Отмечается, что в ближайшее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести очередную операцию в секторе Газа. Однако она пройдёт в режиме высокой интенсивности, а значит завершится довольно быстро. 

Ранее в МЧС РФ сообщили, что через КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом прошла новая партия россиян и членов их семей. Всего удалось эвакуировать 133 человека. В настоящее время размещаются во временных пунктах, где им оказывается медицинская и психологическая помощи, предоставляется еда и вода, восстанавливаются документы. Вскоре они будут доставлены спецрейсом в Москву. 

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#израиль
#хамас
#сектор газа
#операция
#конфликт
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Путин на следующей неделе посетит один из регионов России и проведёт ряд встреч
Путин примет участие в мероприятии в честь Дня героев Отечества
03 декабря 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание СПЧ, поучаствует в мероприятии в честь Дня героев Отечества и приедет в один из регионов России. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».
Отмечается, что в один из дней предстоящей недели состоится заседание Совета по развитию гражданского общества по правам человека. 

В конце недели состоится чрезвычайно важное в нынешних обстоятельствах мероприятие, посвящённое Дню героев Отечества, на котором будет присутствовать российский президент. 

Также в течение недели глава государства посетит один из регионов России, который пока не называется, а также проведёт ряд встреч с представителями других государств. 

Кроме того, в планах у Путина – участие в дискуссии форума «Россия Зовёт» и церемонии вручения верительных грамот послов других стран.

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#владимир путин
#план
#россия
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