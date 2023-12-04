Глава МИД Великобритании попытается убедить США продолжать поддержку Киева

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Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в рамках своего визита в Вашингтон на следующей неделе, намерен убедить Соединённые Штаты в необходимости продолжать предоставлять Украине финансовую и военную поддержку. Об этом 4 декабря сообщило издание The Telegraph.
«Я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — сообщил Кэмерон.При этом экс-премьер страны и глава Форин Оффис уверен: несмотря на все споры, которые сейчас ведутся в Вашингтоне по поводу поддержки Украины, в конечном итоге возобладает точка зрения о том, что «европейская безопасность — это американская безопасность».
Ранее министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием, чтобы «продержаться дольше России».
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