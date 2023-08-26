Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что во всем мире смеются над европейскими санкциями

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Во всем мире смеются над политикой санкций Европы против России, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Telex приводит цитату:
Министр также заявил, что Америка подтолкнула Европу к «соревнованию за военную помощь» Украине между странами. Это «уничтожает Европу», а политики «в военном психозе».
Венгерские власти не единожды выступали против введения новых санкций против России. Сийярто указывал на то, что уже существующие санкционные ограничения нанесли Москве ущерба меньше, чем Европе.
Напомним, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.
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«Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а что насчет политиков, выступающих за это? Потому что логическое мышление состоит в том, что если они потерпели неудачу, то кто-то должен нести за это ответственность», —заявил Петер Сийярто во время своего выступления на конференции Tranzit.
Венгерские власти не единожды выступали против введения новых санкций против России. Сийярто указывал на то, что уже существующие санкционные ограничения нанесли Москве ущерба меньше, чем Европе.
Напомним, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.
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Мария Фирсова