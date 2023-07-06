Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о планах Будапешта голосовать против поставок оружия ВСУ

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался относительно позиции Венгрии по поставкам оружия украинским вооруженным силам (ВСУ), пишет РИА Новости.
«Мы продолжаем настаивать на том, чтобы украинские власти исключили OTP из этого списка, удалив соответствующую маркировку. До тех пор, пока это не произойдет, мы не будем поддерживать предоставление средств со стороны членов ЕС для поставок оружия в Украину», — подчеркнул министр иностранных дел Венгрии.Читайте также:
Венгрия заявила, что больше не даст денег Украине
МИД Венгрии заявил, что Европа близка к катастрофе
В Венгрии заявили об опустевшей кассе Евросоюза из-за помощи Украине
Артем Кузьмин