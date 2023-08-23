Глава МИД ЮАР: БРИКС договорилось о принципах расширения объединения

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Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы.
Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия полностью поддерживает расширение БРИКС. Моди отметил, что семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее.
Также председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС.
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Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа.
Также председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС.
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Екатерина Коршунова