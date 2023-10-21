Глава Минобороны Израиля Галант: «Хезболла» вступила в конфликт против Израиля

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Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против Израиля и поэтому ей придется заплатить за удары по военным объектам и войскам на севере государства. Об этом сообщает The Times of Israel.
По словам Галанта, с 7 октября были уничтожены порядка 13 членов организации «Хезболла».
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны.
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Екатерина Коршунова