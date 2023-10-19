Глава Минобороны Израиля Галлант заявил о скором приказе войти в Газу

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Военным Армии обороны Израиля в скором времени будет отдан приказ войти в пределы сектора Газа. Об этом заявил глава министерства обороны страны Йоав Галлант.
Ранее стало известно, что Израиль готовит невиданною по своей жестокости операцию по вторжению в пределы анклава в ответ на нападение боевиков палестинской организации ХАМАС 7 октября, передает The Times of Israel.
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава.
Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: прекращена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
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«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ скоро будет», — сообщил глава израильского оборонного ведомства, обращаясь к солдатам.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава.
Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: прекращена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
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Александр Бойцов