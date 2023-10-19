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Глава Минобороны Израиля Галлант заявил о скором приказе войти в Газу

19 октября 2023, 19:05
Фото: istockphoto/Naeblys

Фото: istockphoto/Naeblys

Военным Армии обороны Израиля в скором времени будет отдан приказ войти в пределы сектора Газа. Об этом заявил глава министерства обороны страны Йоав Галлант.
Ранее стало известно, что Израиль готовит невиданною по своей жестокости операцию по вторжению в пределы анклава в ответ на нападение боевиков палестинской организации ХАМАС 7 октября, передает The Times of Israel.

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ скоро будет», — сообщил глава израильского оборонного ведомства, обращаясь к солдатам.


Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава.

Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: прекращена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

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#хамас
#сектор газа
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Миротворцы РФ выставили 10 постов в Карабахе
19 октября 2023, 19:53

Фото: istockphoto.com/salajean

Российские миротворцы выставили 10 постов в Карабахе для обеспечения безопасности в регионе.
«Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено 10 постов, в том числе пять совместно с азербайджанской стороной. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населённых пунктов Карабаха», — приводит РИА Новости соответствующих текст бюллетеня Минобороны.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной. Так, по словам Галузина, точка в конфликте ещё не поставлена. Он отметил, что присутствие миротворцев является фактором спокойствия для тех людей, которые остались или могут вернуться в Карабах.

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#нагорный карабах
#пост
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В ООН заявили о существовании риска геноцида в Газе из-за действий Израиля
19 октября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/e-crow

Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) считают, что в секторе Газа существует реальный риск геноцида против палестинцев, так как еврейское государство руками своих военных совершает преступление против человечности.
17 октября был нанесен удар по баптистской больнице Аль-Ахли на территории анклава. По информации палестинского министерства здравоохранения, в результате взрыва погибло более 500 человек. ХАМАС обвинил в атаке на мирный объект Израиль. Представители ЦАХАЛ, напротив, утверждают, что в больницу попала ракета, неудачно запущенная боевиками палестинского движения. Эксперты считают, что установить истинного виновника атаки можно только в результате независимого расследования, которое в настоящий момент невозможно.

Ранее Израиль заявлял о проведении наземной операции на территории сектора Газа, невиданной по своей жестокости. Специалисты ООН высказывали опасения, что это может привести к гуманитарной катастрофе.

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#оон
#удар
#сектор газа
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Общественники Молдавии выступили с требованием защитить русский язык в стране
Общественники Молдавии требуют защитить молдавский и русский языки
19 октября 2023, 19:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Необходимо усилить защиту молдавского и русского языка в Молдавии из-за постоянных угроз запрета. Об этом РИА Новости рассказал председатель Общественного совета страны, исполнительный секретарь патриотической платформы «Народный союз Молдовы» Вячеслав Пержу.
Ранее глава правительства Румынии Марчел Чолаку в ходе пресс-конференции с участием премьер-министра Украины Денисом Шмыгалем заявил, что страны приняли решение запретить молдавский язык на территории Украины. Признанным становится лишь румынский язык.

Собеседник РИА Новости отметил, что попытки политиков оказать давление на молдавский язык и запретить русский язык не устраивают народ, поскольку оба эти языка активно используются и всегда были на территории страны. 

Общественник отметил, что в Молдавии планируется проведение собрания, на котором граждане страны смогут озвучить свою позицию касаемо действий властей по отношению к языкам. 

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#язык
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#запрет
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Израиль эвакуирует своих дипломатов из Турции
19 октября 2023, 19:20

Фото: istockphoto/e-crow

Израиль решил экстренно эвакуировать своих дипломатов из Турции на фоне массовых антиизраильских демонстраций в мусульманских странах в ответ на ракетный удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибло свыше 500 человек.
До этого израильские власти призывали всех граждан страны срочно покинуть Турцию из соображений безопасности, сообщает телеграм-канал Readovka. В ночь на 18 октября разъяренная толпа устроила настоящий штурм консульства Израиля в Стамбуле. Перед этим турки расстреливали здание при помощи петард и фейерверков. Масштабные акции состоялись тогда также в Ливане, Иордании, Ливии и многих других странах.

Ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль призывал мусульман от разговоров и призывов перейти к «джихаду на местах». Также многие арабские политики предрекали Израилю войну на нескольких фронтах.

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Германия пока не собирается передавать Киеву ракеты Taurus
Посол ФРГ на Украине Егер: Поставок ракет Taurus Киеву пока не будет
19 октября 2023, 18:59

Фото: iStock/alzay

Германия пока не собирается передавать Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus, однако готовится очередной пакет военной помощи, который поможет укрепить противовоздушную оборону Украины. Такое заявление сделал немецкий посол Мартин Егер.
«По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали», – сказал Егер.
 
Однако он уточнил, что Германия занимается формированием нового пакета военной помощи для Киева. Его стоимость составит один миллиард евро, отметил дипломат. По его словам, в него будут включены важные составляющие, которые существенно укрепят противовоздушную оборону Украины.

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#евро
#правительство
#германия
#дипломат
#киев
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Стало известно, когда откроется КПП «Рафах» для отправки гумпомощи в Газу
Al-Qahera News: КПП «Рафах» откроется 20 октября
19 октября 2023, 18:56

Фото: iStock/Diy13

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа откроется в пятницу, 20 октября, для прохода машин с гумпомощью. Об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera News.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял о предположительном открытии КПП в пятницу. Он уточнял, что мера принята для доставки гуманитарной помощи в Газу.

Ранее Джо Байден и египетский коллега Абдель-Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в результате которого было принято решение об осуществлении перевозки гуманитарного груза в Газу через КПП «Рафах».

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#египет
#израиль
#палестина
#сектор газа
#гуманитарная помощь
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Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию на Ближнем Востоке
19 октября 2023, 18:53

Фото: iStock/Askolds

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.
«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», - прокомментировал ситуацию Гуттериш. 

При этом, ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.

По информации Bloomberg, Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны. В исполнительный офисе президента США заявили, что корабли были направлены в Восточное Средиземноморье для предостережения союзников Ирана от вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.

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#оон
#палестина
#израиль
#сектор газа
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«Исламское сопротивление Ирака» атаковало базы США в Сирии
19 октября 2023, 18:36

Фото: istockphoto/ronib1979

Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» нанесли ракетный удар по американской военной базе, которая расположена неподалеку от месторождения Коноко в Дейр-эз-Зоре. По словам боевиков, это стало ответом на поддержку Вашингтоном Израиля.
Как сообщается в официальном заявлении организации, атаке также подверглись американские военные на базе Эт-Танф. Здесь удары осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов, передает телеграм-канал Readovka.

Накануне, 18 октября, участники «Исламского сопротивления» атаковали два объекта американцев в самом Ираке — авиабазу Айн аль-Асади и аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере страны. По словам лидеров движения, нападения на военнослужащих США будут продолжаться, так как Вашингтон поддерживает кровопролитную политику Израиля против палестинцев в секторе Газа.

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Востоковед Тавровский заявил о начале «боевого слаживания» РФ и КНР
19 октября 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/farosofa

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский заявил, что сейчас наблюдается начало так называемого боевого слаживания России и Китая.
«За 10 лет правления Си Цзиньпина у нас сложилось стратегическое партнёрство новой эпохи. После начала СВО, после встречи Путина и Си Цзиньпина в марте этого года и восьмичасового обсуждения нового этапа действительно началось «боевое слаживание». Это как на фронте где-нибудь под Донецком: два бойца, оказавшиеся в одном окопе, помогают друг другу», — пояснил в беседе с «Царьградом» Тавровский.

При этом, в Пекине активно развивается проект «Один пояс, один путь», к которому был привязан и приезд российского лидера Владимира Путина. Как передают argumenti.ru, поддержать этот форум из 200 государств приехали 147 лидеров или их представителей.

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#китай
#россия
#политика
#сотрудничество
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