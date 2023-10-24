Глава Минобороны Швеции Йонсон: Ведущий в Эстонию кабель был поврежден извне

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Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что ведущий из Швеции в Эстонию коммуникационный подводный кабель был поврежден извне. Об этом пишет Ekstra Blaget.
«Кабель был поврежден в результате внешнего воздействия. Это внешний фактор, повлиявший на кабель, но мы не можем сейчас точно сказать, что это может означать», — цитирует датское издание слова министра.
О повреждении телекоммуникационного подводного кабеля между Швецией и Эстонией стало известно 17 октября. Инцидент произошёл одновременно с утечкой на газопроводе Balticconnector.
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