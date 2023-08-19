Глава минобороны Украины Резников заявил о готовности подать в отставку

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку. Об этом сообщает «Клименко. Тайм».
Напомним, в феврале Резников высказывался по поводу слухов о своей отставке. Он утверждал, что никаких разговоров о том, что он должен уйти с поста, у него не было. Однако он подчеркнул, что каждый чиновник должен понимать, что не может занимать должность вечно. В связи с этим, он готов к любым событиям. Кроме того, Резников заявил, что не стыдится своей деятельности, поэтому будет показать, что он сделал.
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Екатерина Коршунова