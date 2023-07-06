Глава Минобороны Болгарии Тагарев допустил отмену визита Зеленского из-за утечки

Фото: сайт Кремля
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил о возможности отмены предполагаемого визита украинского президента Владимира Зеленского в Болгарию в связи с утечкой информации о визите, сообщает агентство ТАСС.
Тагарев отметил, что болгарские СМИ со вторника начали публиковать информацию о возможном предстоящем визите главы Украины в Болгарию.
Он также подчеркнул, что если визит Зеленского действительно был запланирован, то утечка информации могла стать достаточным основанием для его отмены.
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«Я имел возможность выразить своё разочарование в СМИ в связи с тем, что такая информация утекла», — сказал министр.
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Артем Кузьмин