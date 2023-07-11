Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ передаст Киеву еще 25 «Леопардов» и 40 БМП

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия передаст Киеву еще 25 "Леопардов" и 40 БМП.
Общий транш военной помощи Берлина оценивается в 700 млн евро. Глава оборонного ведомства также указал на необходимость поставок Киеву систем ПВО и тяжелой техники.
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Анастасия Крестьянова