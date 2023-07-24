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Глава Минобороны Польши Блащак рассказал о создании саперного батальона в Сувалкском коридоре

24 июля 2023, 07:53

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал создание нового саперного батальона, который будет дислоцироваться в городе Августов в Сувалкском коридоре. Это территория между Калининградской областью и Республикой Беларусь.

Руководитель польского оборонного ведомства подчеркнул, что новая часть будет создаваться с нуля, и она будет далеко не последней из тех, что будут набираться для защиты границ государства. По сообщению польского издания Fakt, по прибытию в Августов Блащак призвал молодых людей вступать в новый батальон, который вскоре начнет набор личного состава.

Польша стала перебрасывать воинские части с запада на восток после прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». В пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин заявил, что польские власти намереваются под прикрытием НАТО создать коалицию и оторвать себе кусок Западной Украины. Также они не прочь присоединить и часть белорусской территории. Российский лидер предупредил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, и тогда будут использованы все ресурсы для защиты.

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#польша
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#батальон
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#агрессия
#белоруссия
#блащак
#Путин
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Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – это акт международного терроризма
24 июля 2023, 08:38

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву, в интервью для RTVI.
Напомним, утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.  

«Акт международного терроризма», - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД. 

Ранее Захарова заявила, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву кассетные боеприпасы.

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#Захарова
#Атака БПЛА
#Терроризм
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Трамп поразился тупости Байдена
Трамп раскритиковал Байдена за публичное признание нехватки боеприпасов у США
24 июля 2023, 07:46

Фото: iStock/Epitavi

Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал тупостью публичное признание нынешнего главы США Джо Байдена, что у Штатов закончились боеприпасы, в интервью Fox News.
Ранее Байден заявил, что США будут поставлять кассетные боеприпасы Киеву временно, пока западным странам не удастся нарастить выпуск стандартных снарядов.  

«Мы все это отдали. Если ты все это раздал – это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, - рассказать об этом всему миру. Он рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов. Подумайте об этом. Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?», - прокомментировал ситуацию Трамп.  

Трамп также подчеркнул, что когда он завершал свой президентский срок – склады Пентагона были заполнены оружием.  При этом, бывший лидер США возмутился, что на пороге ядерного противостояния Москвы и Вашингтона, страной управляет человек, который «не понимает, что делает».  

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#Байден
#Трамп
#Боеприпасы
#Пентагон
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В Австралии раскрыли «катастрофическую ошибку» Байдена
Sky News: Главной ошибкой Байдена стала недооценка ядерного потенциала РФ
24 июля 2023, 07:23

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Австралийский профессор Джозеф Сиракуза заявил, что недооценка ядерного потенциала России может стать катастрофой для лидера США Джо Байдена, в статье для Sky News.
«Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», - прокомментировал ситуацию Сиракуза.  

Профессор напомнил недавние слова Байдена о том, что реальной перспективы применения ядерного оружия со стороны РФ не существует. Однако, по мнению Сиракуза, нарушение «красных линий» на Украине, которое все более упорно совершает НАТО, может привести к необходимости использования Россией ядерного оружия.  

При этом, по мнению эксперта, военное падение Киева может ослабить ядерное напряжение между Москвой и Вашингтоном.  

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#Путин
#Байден
#Ядерное оружие
#Украина
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Экс-полковник армии США Уилкерсон: Из-за Украины НАТО начнет распадаться через год
24 июля 2023, 06:57

Фото: iStock/Andrea_Nicolini

Североатлантический альянс начнёт распадаться через год, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время. Об этом в интервью Going Underground заявил бывший полковник армии США Лоуренс Уилкерсон, ранее руководивший аппаратом экс-госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла.
«Пройдёт... может быть, 12—15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнёт распадаться», —  заявил Уилкерсон (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе своей беседы с телеканалом CNN высказал мнение о том, что Украину могут принять в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года. При этом министр отдельно заметил, что это станет возможным только после завершения боевых действий, и выразил надежду, что через год украино-российский конфликт уже будет завершен.

По итогам саммита в Вильнюсе, прошедшего 11-12 июля, Украина не получила внятных предложений о вступлении в блок. Вместо этого, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, было сделано «три шага навстречу Украине». Было решено не требовать от Киева выполнения плана действий для вступления в альянс, утверждена длительная программы военной помощи Украине, а также принято решение о создании Совета Украина-НАТО. Тем не менее, в итоговом заявлении саммита было сказано, что приглашение Украине будет направлено только после устранения всех разногласий между союзниками, при выполнении всех условий.

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#Украина
#НАТО
#Лоуренс Уилкерсон
#США
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Лидер испанской оппозиции сформирует новое правительство
24 июля 2023, 04:47

Фото: iStock/Huebi

Лидер оппозиционной Народной партии Испании (PP) Альберто Фейхоо заявил о желании сформировать правительство после того, как на прошедших в королевстве парламентских выборах его партия одержала победу. Как пишет «МК», это стало ясно после обработки 99,7% протоколов.
Фейхоо заявил, что «принимает инициативу для начала диалога по формированию правительства, и это должно быть основано на воле большинства испанцев».

Уже известно, что возглавляемая им правая Народная партия получит 136 мест в новом составе испанского парламента, в то время как правящая на данный момент левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) — лишь 122. 33 кресла достанутся ультраправой партии VOX,а 31 парламентарий будет представлять левую коалицию Sumar.

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#Испания
#оппозиция
#правительство
#парламентские выборы
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Глава Минобороны Украины Резников: Украину примут в НАТО в 2024 году
24 июля 2023, 02:48

Украинский министр обороны Алексей Резников рассчитывает, что его страну могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года. Об этом он рассказал телеканалу CNN.
По словам украинского министра, прием в члены НАТО может произойти уже на следующем саммите, который должен состояться через год в Вашингтоне.

«Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины», — сказал он журналистам.

При этом Резников отдельно заметил, что Украину могут принять в члены Североатлантического альянса только после завершения боевых действий, и выразил надежду, что через год украино-российский конфликт уже будет завершен.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что проект заявления недавнего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе не содержал слов «НАТО» и «членство» в отношении Киева. По данным Newsweek, первоначальный вариант документа был слабее окончательного: там было сказано, что «Украина будет включена в евроатлантическое сообщество».

По итогам саммита в Вильнюсе, прошедшего 11-12 июля, Украина не получила внятных предложений о вступлении в блок. Вместо этого, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, было сделано «три шага навстречу Украине». Было решено не требовать от Киева выполнения плана действий для вступления в альянс, утверждена длительная программы военной помощи Украине, а также принято решение о создании Совета Украина-НАТО. Тем не менее, в итоговом заявлении саммита было сказано, что приглашение Украине будет направлено только после устранения всех разногласий между союзниками, при выполнении всех условий.

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#Алексей Резников
#Украина
#НАТО
#Минобороны Украины
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NBC News: В штате Мэриленд мужчина с ножом мясника напал на людей, пострадали четыре человека
24 июля 2023, 02:16

Фото: iStock/gorodenkoff

В американском штате Мэриленд мужчина с ножом мясника напал на людей, сообщает NBC News. В итоге пострадали четыре человека. Уточняется, что нападения произошли в нескольких точках недалеко друг от друга.
«Полиция сообщила, что четыре человека получили ранения — один в критическом состоянии — в результате серии, казалось бы, случайных нападений с ножом», — говорится в заявлении полиции.

Когда полицейские нашли нападавшего, он отказался сдаться и попытался напасть на них, держа в руке мясницкий нож. В результате по нему открыли огонь и он погиб.

В настоящий момент американские правоохранители выясняют мотивы преступника.

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#Мэриленд
#США
#нападение с ножом
#пострадавшие
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Путин: Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и за деньги
Президент России заявил, что зерновая сделка была беззастенчиво использована для обогащения крупного европейского и американского бизнеса
24 июля 2023, 00:33

Фото: сайт Кремля

Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и на коммерческой основе, поскольку в этом году ожидается рекордный урожай. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», посвященной открытию форума «Россия — Африка».
По словам главы российского государства, Россия приняла на себя обязательства содействовать реализации зерновой сделки, так как она изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

«Однако данная «сделка» <...> по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины», — написал Владимир Путин.

Президент напомнил: за время действия сделки  из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% пришлось на страны Евросоюза, в то время как беднейшим странам Азии и Африки, таким, как Афганистан, Сомали, Эфиопия, Йемен или Судан, досталось менее миллиона тонн — это менее 3 процентов ​от общего объема экспорта.

При этом ни одно из условий ​РФ по зерновой сделке ​так и не выполнили, пишет Путин. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В ​этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл, объяснил российский президент.

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом семи условий.

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#Владимир Путин
#Африка
#Россия
#статьи
#зерновая сделка
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Политолог Марков прокомментировал слова Лукашенко о «вагнеровцах»
23 июля 2023, 18:45

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал в своём Telegram-канале слова Лукашенко о том, что его начали напрягать «вагнеровцы».
«Чем напрягать? Хотят свергнуть кого-то? Нет. Хотят «идти на Запад». На Варшаву», – написал политолог.

Он также предположил, что Путин и Лукашенко «кашу заваривают» против Польши. 

Ранее сообщалось, что на встрече с Владимиром Путиным в Стрельне Александр Лукашенко рассказал, что его начали напрягать представители ЧВК «Вагнер», желающие идти на Варшаву. Кроме того, он добавил, что у них негативный настрой. 

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#Путин
#Лукашенко
#Польша
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