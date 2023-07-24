Глава Минобороны Польши Блащак рассказал о создании саперного батальона в Сувалкском коридоре

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал создание нового саперного батальона, который будет дислоцироваться в городе Августов в Сувалкском коридоре. Это территория между Калининградской областью и Республикой Беларусь.
Польша стала перебрасывать воинские части с запада на восток после прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». В пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин заявил, что польские власти намереваются под прикрытием НАТО создать коалицию и оторвать себе кусок Западной Украины. Также они не прочь присоединить и часть белорусской территории. Российский лидер предупредил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, и тогда будут использованы все ресурсы для защиты.
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Александр Бойцов