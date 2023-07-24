Глава Минобороны Украины Резников: Украину примут в НАТО в 2024 году

Украинский министр обороны Алексей Резников рассчитывает, что его страну могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года. Об этом он рассказал телеканалу CNN.
По словам украинского министра, прием в члены НАТО может произойти уже на следующем саммите, который должен состояться через год в Вашингтоне.
При этом Резников отдельно заметил, что Украину могут принять в члены Североатлантического альянса только после завершения боевых действий, и выразил надежду, что через год украино-российский конфликт уже будет завершен.
Ранее журнал Newsweek сообщил, что проект заявления недавнего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе не содержал слов «НАТО» и «членство» в отношении Киева. По данным Newsweek, первоначальный вариант документа был слабее окончательного: там было сказано, что «Украина будет включена в евроатлантическое сообщество».
По итогам саммита в Вильнюсе, прошедшего 11-12 июля, Украина не получила внятных предложений о вступлении в блок. Вместо этого, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, было сделано «три шага навстречу Украине». Было решено не требовать от Киева выполнения плана действий для вступления в альянс, утверждена длительная программы военной помощи Украине, а также принято решение о создании Совета Украина-НАТО. Тем не менее, в итоговом заявлении саммита было сказано, что приглашение Украине будет направлено только после устранения всех разногласий между союзниками, при выполнении всех условий.
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«Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины», — сказал он журналистам.
Ранее журнал Newsweek сообщил, что проект заявления недавнего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе не содержал слов «НАТО» и «членство» в отношении Киева. По данным Newsweek, первоначальный вариант документа был слабее окончательного: там было сказано, что «Украина будет включена в евроатлантическое сообщество».
По итогам саммита в Вильнюсе, прошедшего 11-12 июля, Украина не получила внятных предложений о вступлении в блок. Вместо этого, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, было сделано «три шага навстречу Украине». Было решено не требовать от Киева выполнения плана действий для вступления в альянс, утверждена длительная программы военной помощи Украине, а также принято решение о создании Совета Украина-НАТО. Тем не менее, в итоговом заявлении саммита было сказано, что приглашение Украине будет направлено только после устранения всех разногласий между союзниками, при выполнении всех условий.
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Артем Путинцев