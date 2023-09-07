Глава Минобразования Украины Лисовой призвал отказаться от русского языка

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Министр образования Украины Оксен Лисовой в эфире телеканала «Дом» заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству. Об этом пишет 7 сентября «Лента.ру».
Министр считает, что Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка». Так он отреагировал на информацию о том, что в части украинских школ преподавание ведётся на русском языке.
Лисовой подчеркнул, что проявлять лояльность к случаям нарушения законодательства недопустимо, поэтому необходимо полностью отказаться от русского языка в украинских школах.
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Лисовой подчеркнул, что проявлять лояльность к случаям нарушения законодательства недопустимо, поэтому необходимо полностью отказаться от русского языка в украинских школах.
«Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену», — закончил министр.Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что его коллеги из разных стран, которые затрудняются говорить на английском языке, просят разрешения изъясняться на языке «агрессора». Он призвал называть русский язык «трофейным».
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Артем Путинцев