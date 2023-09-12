Глава Минприроды встретил Ким Чен Ына

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Глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов заявил, что встретил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который прибыл с визитом в Россию.
Козлов подчеркнул, что встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. По информации СМИ, предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.
Ранее сообщалось, что бронированный поезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился в Россию, успешно пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север.
В последний раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году.
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Ким Чен Ын посетит Россию в сентябре
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. По информации СМИ, предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.
В последний раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году.
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Ким Чен Ын посетит Россию в сентябре
Екатерина Коршунова