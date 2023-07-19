Глава Минспорта РФ Матыцин осудил отрекшуюся от воинского звания Исинбаеву

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не была замечена в поддержке СВО, а потому продолжит свою деятельность в МОК. Она назвала полученное ею воинское звание майора «номинальным», что вызвало неодобрение министра спорта РФ Олега Матыцина.
Ранее МОК инициировал проверку в отношении членов организации из России. Исинбаева написала, что до 2018 года выступала за ЦСКА и была удостоена воинских званий, но эти звания носят номинальный характер, так как она никогда не проходила службу в Вооруженных Силах РФ. Олимпийская чемпионка уже давно живет в Испании и называет себя гражданином мира.
Министр спорта России Олег Матыцин жестко отреагировал на высказывания Исинбаевой. Он подчеркнул, что недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, а также к событиям, которые происходят в родной стране, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее Глава Республики Дагестан Сергей Меликов написал в своем телеграм-канале, что поручил мэру Махачкалы начать работу по переименованию стадиона в центре города, который назван в честь Елены Исинбаевой. Он добавил, что ее именем может быть назван какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла родной стране.
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Министр спорта России Олег Матыцин жестко отреагировал на высказывания Исинбаевой. Он подчеркнул, что недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, а также к событиям, которые происходят в родной стране, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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Александр Бойцов