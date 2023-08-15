Глава МО КНДР: вопрос не в том, будет ли ядерная война в Корее, а кто ее начнет

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Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. Об это он сообщил в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.
Ранее начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что агрессивная политика США на мировой арене подталкивают КНДР к созданию сдерживающих сил для обеспечения национальной безопасности. По его мнению, в результате действия Вашингтона Пхеньян только больше убеждается в том, что ядерное оружие – единственный верный способ для обеспечения безопасности страны.
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